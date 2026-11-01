Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đang xử lý thông tin về một âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow do các đồng nghiệp Mỹ cung cấp thông qua “các kênh đối tác”.

Các nhân viên FSB. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong tuyên bố gửi tới truyền thông Nga hôm 31/10, FSB không cung cấp thêm chi tiết, chỉ cho biết “các biện pháp cần thiết đang được triển khai”.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã phát đi cảnh báo an ninh, viện dẫn “mối đe dọa đáng tin cậy về một vụ tấn công có thể gây thương vong hàng loạt trong ngày 31/10 tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno ở Moscow”. Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno là một quần thể cung điện và công viên mang tính lịch sử nằm ở phía nam thủ đô nước Nga.

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm: “Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga có liên quan để ứng phó với mối đe dọa này".

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này tránh khu vực xung quanh bảo tàng cung điện Tsaritsyno cũng như các địa điểm đông người nói chung, đồng thời "theo dõi truyền thông địa phương để cập nhật những thông tin mới nhất”.

Theo kênh Fox News, bảo tàng Tsaritsyno được thành lập vào năm 1775 với vai trò là nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho Nữ hoàng Catherine II của Nga. Hiện, nơi đây là một điểm thu hút du khách nổi tiếng tại Moscow.

Bà Natalya Sergunina, Phó thị trưởng Moscow năm 2023 cho biết bảo tàng này đã đón hơn 2 triệu lượt khách tham quan trong năm 2022. Theo tờ The Art Newspaper, khuôn viên bao quanh bảo tàng, nơi người dân Moscow thường lui tới để tập thể dục hoặc dắt chó đi dạo, còn ghi nhận lưu lượng người qua lại đông đúc hơn nữa.

Năm 2024, Mỹ cũng từng cảnh báo Moscow về một mối đe dọa khủng bố sắp xảy ra trước vụ tấn công tại Crocus City Hall, khiến 145 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.