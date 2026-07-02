Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar. Ảnh: Anadolu

Hãng tin Anadolu trích bài đăng trên mạng xã hội X của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho hay: "Các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan đã kết thúc những cuộc gặp riêng với các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại Doha vào ngày 1/7 với những tiến triển tích cực đạt được về các vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ Islamabad, dựa trên kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne”.

Ông Al Ansari cho biết thêm: "Các bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới và cuộc gặp tiếp theo sẽ được lên lịch vào thời điểm sớm nhất, có thể là sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei". Ông Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Lễ tang của ông dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu (3/7).

Theo dữ liệu của MarineTraffic, ít nhất 35 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, trong khi các nhà lãnh đạo Qatar đang gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran tại Doha.

Tổng cộng 20 tàu đã vào Vịnh Ba Tư, gồm 11 tàu chở hàng và 9 tàu chở dầu. Thêm 15 tàu khác đã rời vịnh, bao gồm 9 tàu chở dầu và 6 tàu chở hàng.

Những con số này vẫn phù hợp với tỷ lệ qua lại thấp được ghi nhận trong những tuần gần đây. Trước xung đột, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trong những tuần gần đây, các vụ tấn công giả mạo định vị GPS trong khu vực đã giảm đáng kể. Tấn công giả mạo GPS là một hình thức gây nhiễu định vị khiến vị trí phát sóng của tàu xuất hiện ở những vị trí không chính xác.