Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran trong các cuộc đối thoại với Mỹ, hôm 30/6 khẳng định các điều khoản trong MoU cần được thực thi trước khi Tehran và Mỹ đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA

Ông Ghalibaf nói: “Chuyến đi gần đây của phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ nhằm mục đích thực thi các điều khoản quy định trong MoU về việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận bao gồm ở Lebanon; Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz; mở lại tuyến hàng hải ở Hormuz; Mỹ cấp các giấy miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran; Iran được tiếp cận và sử dụng các tài sản và nguồn tiền bị Mỹ phong tỏa… Những điều khoản còn lại sẽ không bắt đầu, trừ khi 5 điều khoản trên được thực thi đầy đủ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran sau đó khẳng định Tehran sẽ theo đuổi con đường ngoại giao, vừa duy trì khả năng đáp trả bằng vũ lực khi cần thiết.

Oman nêu đề xuất về tương lai eo biển Hormuz

Hãng thông tấn CNN sáng 1/7 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Oman mới đây đã gửi đề xuất “liên quan đến tương lai của eo biển Hormuz” cho Mỹ và một số quốc gia khác.

Theo quan chức trên, bản đề xuất “dù hiện chưa được hoàn thiện” đã phác thảo kế hoạch buộc các công ty vận tải biển trả phí dịch vụ khi đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các khoản phí đó sẽ không được gọi với cái tên “phí cầu đường”.

“Vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể về đề xuất trên. Dự kiến, nội dung bản đề xuất sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận ở Doha, Qatar trong tuần này”, người này nói.