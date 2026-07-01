Theo hãng tin WANA, Thứ trưởng Nội vụ Iran Ali Akbar Pourjamshidian ngày 30/6 đã công bố lịch trình cụ thể cho lễ tang của ông Khamenei, bắt đầu từ Thứ Sáu tuần này (3/7).

"Hơn 30 quốc gia đã đề nghị cử phái đoàn chính thức tới tham dự lễ tang. Ngoài ra, các học giả và lãnh đạo tôn giáo từ hơn 90 quốc gia cũng bày tỏ mong muốn có mặt tại buổi lễ. Lễ tang sẽ diễn ra trong nhiều ngày tại Iraq và 3 tỉnh của Iran, được tổ chức theo chỉ đạo của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, Văn phòng Lãnh tụ tối cao và nguyện vọng của gia đình ông Khamenei", ông Pourjamshidian cho biết.

Theo truyền thông địa phương, chính phủ Iran đã thành lập Ủy ban Quốc gia tổ chức lễ tiễn biệt và an táng, do Phó Tổng thống thứ nhất đứng đầu và Bộ Nội vụ đảm nhiệm vai trò thư ký. Nhiều tiểu ban chuyên trách về hậu cần, an ninh, hạ tầng, truyền thông và đối ngoại cũng được thành lập để điều phối các hoạt động tại Tehran, Qom, Mashhad và Iraq.

Lễ tang của cố lãnh tụ Iran Ali Khamenei sẽ bắt đầu từ ngày 3/7. Ảnh: WANA

Lịch trình lễ tang:

- 3/7 (Thứ Sáu): Lễ tưởng niệm chính thức tại Tehran dành cho nguyên thủ, quan chức và lãnh đạo tôn giáo quốc tế.

- 4/7 (Thứ Bảy): Người dân bắt đầu viếng từ 6h sáng tại Đại Thánh đường Mosalla ở Tehran.

- 5/7 (Chủ Nhật): Cử hành lễ cầu nguyện tập thể cho lãnh đạo quá cố và gia đình.

- 6/7 (Thứ Hai): Đoàn đưa tang chính thức tại Tehran, di chuyển từ phố Damavand qua Quảng trường Imam Hossein, Quảng trường Enghelab, Quảng trường Azadi đến cao tốc Shahid Lashkari.

- 7/7 (Thứ Ba): Lễ đưa tang và cầu nguyện tại thành phố thánh Qom.

- 8/7 (Thứ Tư): Linh cữu được đưa sang Iraq để tổ chức lễ đón cấp nhà nước và các nghi thức tại Najaf và Karbala.

- 9/7 (Thứ Năm): Lễ đưa tang cuối cùng và an táng tại thành phố thánh Mashhad.

Đại diện cảnh sát Iran dự báo rằng tổng số người tham dự các nghi lễ tiễn biệt tại Tehran, Qom và Mashhad có thể dao động từ 18 - 35 triệu người. Trong khi đó, chính quyền địa phương ước tính các sự kiện tại Tehran có thể thu hút khoảng 15 - 20 triệu người, trong khi thành phố thánh Mashhad được cho sẽ đón từ 8 - 10 triệu người đến dự lễ tang.

Để phục vụ người dân trong sự kiện quan trọng này, chính phủ Iran đã thông báo về lịch nghỉ làm tại các khu vực tổ chức tang lễ. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc.