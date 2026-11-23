Vòng đàm phán thành lập chính phủ mới nhất giữa đảng của ông Netanyahu và đảng của ông Eisenkot đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận liên minh khả thi.

Theo Times of Israel, đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot đã có một cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ trong ngày 22/11.

"Vòng đàm phán thành lập chính phủ mới nhất đã kết thúc. Hai bên đã nêu rõ lập trường của mình về một loạt các vấn đề thực chất và thảo luận chi tiết", thông cáo chung của hai đảng cho biết.

Truyền thông Israel xác nhận hai đảng sẽ có thêm một cuộc gặp khác, nhưng không nêu rõ ngày hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết nào khác. Theo tờ Jpost, đảng Likud đã đưa ra các điều kiện để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc gồm: chấm dứt các hoạt động tẩy chay nhắm vào ông Netanyahu, bác bỏ việc thành lập Nhà nước Palestine và loại trừ sự tham gia của những đảng đại diện cộng đồng Ảrập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot. Ảnh: Flash90

"Đảng Likud muốn thúc đẩy cơ chế luân phiên giữ chức thủ tướng giữa ông Netanyahu và ông Eisenkot, một điều từng xảy ra trước đây", tờ Jpost tiết lộ.

Tuy vậy, kịch bản này khả năng cao sẽ không xảy ra, khi ông Eisenkot đã từ chối phục vụ trong nội các do ông Netanyahu lãnh đạo. Một đồng minh của đảng Yashar là cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng từ chối tham gia liên minh với "ông Netanyahu hoặc khối của ông ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Theo kênh truyền hình KAN, ông Eisenkot dự định tuyên bố thành lập liên minh vào một thời điểm không báo trước, sau đó kêu gọi tổ chức bỏ phiếu tại Quốc hội Israel (Knesset) trong vòng một hoặc hai ngày. Ông Eisenkot kỳ vọng rằng ngay cả khi một số đối tác liên minh không ủng hộ chính phủ mới, họ cũng sẽ không bỏ phiếu chống. Điều này có thể giúp hình thành một chính phủ thiểu số, đưa ông lên làm thủ tướng thay ông Netanyahu, ngay cả khi chính phủ đó sau này sụp đổ và Israel phải tổ chức bầu cử lại.

Trước đó, đảng Yashar đã giành được ghế chủ tịch Quốc hội Israel, qua đó gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị tại Tel Aviv. Ông Eisenkot hiện có thời hạn đến ngày 6/12 để thành lập chính phủ, với khả năng gia hạn thêm 14 ngày.