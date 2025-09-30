Theo UBND tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài, kết hợp lũ ở thượng nguồn làm nước sông Hồng qua khu vực cầu Yên Bái dâng cao trên báo động 3.

Khoảng 2h sáng nay, 1 tàu hút cát (chưa xác định chủ tàu) trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Hồng đã đâm vào trụ, dầm cầu Yên Bái tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Nước sông Hồng qua khu vực cầu Yên Bái lên cao trên báo động 3 là 2,4m. Ảnh: Đức Hoàng

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông và an toàn công trình, UBND tỉnh Lào Cai cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu Yên Bái bắt đầu từ 18h hôm nay (30/9) cho đến khi có thông báo điều chỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 11h cùng ngày, hoàn lưu bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 4.000 nhà dân tại Lào Cai bị ngập nước. Ảnh: V.Đ

Trong đó, mưa lớn kéo dài từ chiều 28/9 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương.

3 trường hợp tử vong được ghi nhận, gồm: bà Giàng Thị S. (47 tuổi, trú xã Mường Hum) do sạt lở đất; ông Phạm Văn M. (60 tuổi, trú xã Việt Hồng) bị sạt lở đất vùi lấp; em Đặng Tòn V. (16 tuổi, trú xã Phong Dụ Hạ) bị lũ cuốn trôi.

Cùng với đó, anh Hoàng Văn N. (36 tuổi, trú xã Khánh Hòa) hiện đang mất tích do nghi bị nước cuốn trôi khi qua cầu.

Toàn tỉnh Lào Cai có 4.694 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 4.208 nhà bị ngập nước, 4 nhà sập đổ hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 1.036 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.