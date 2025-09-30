Clip nước trên sông Lô tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thuỷ lên cao:

Chiều 30/9, trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thủy điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng khoảng 300m³/giây và sẽ duy trì trong 72 giờ.

Mức xả này làm tăng dòng chảy nhưng ảnh hưởng đến lũ trên sông Lô và sông Gâm không đáng kể, bởi riêng thủy điện Tuyên Quang hiện đang xả tới 5.000m³/giây.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: NN&MT

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, phía Trung Quốc đã thông báo sớm về kế hoạch xả lũ lúc 12h (giờ Hà Nội) qua Văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Thứ trưởng Hiệp đánh giá, việc xả từ từ trong nhiều giờ thay vì cấp tập là cách làm hợp lý, thể hiện sự phối hợp trong điều tiết dòng chảy liên quốc gia.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, việc thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đã khiến lũ tại trạm Tuyên Quang đạt mức báo động 3, gây ngập một số khu vực TP Tuyên Quang (cũ).

Sông Lô chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dâng cao. Ảnh: XĐ

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cũng xác nhận, việc thủy điện Ma Lù Thàng xả lũ không ảnh hưởng tới kế hoạch, công tác phòng chống lụt bão của tỉnh.

Theo ông Duyệt, năm 2024, vào thời điểm các tỉnh khu vực phía Bắc đang hứng chịu hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi), phía Trung Quốc cũng đã thông báo việc xả đập Ma Lù Thàng với khối lượng xả tối đa là 250m³/giây. Đây là khối lượng xả rất nhỏ so với khối lượng xả của thuỷ điện Tuyên Quang và thuỷ điện Thác Bà.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến 18h chiều nay, đã có ít nhất 700 nhà bị hư hỏng, 320 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ cũng đang làm hàng nghìn nhà dân bị ngập, tập trung ở nhiều xã, phường.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.