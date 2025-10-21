Tối 21/10, ghi nhận của VietNamNet tại các chuỗi Bách Hóa Xanh và WinMart trên đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu) và đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho thấy lượng khách đến mua hàng tăng đột biến.

Ngay sau giờ tan ca, hàng trăm người dân mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm đổ xô đến các cửa hàng thực phẩm để mua lương thực, đồ khô, rau củ và các mặt hàng thiết yếu tích trữ ứng phó bão số 12 Fengshen.

Người dân tranh thủ mua sắm sau giờ làm, chuẩn bị đủ lương thực cho 3–5 ngày, phòng trường hợp bão đổ bộ gây mất điện, ngập úng hoặc gián đoạn giao thông.

Rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, thịt, trứng và đồ khô như mì tôm, lương khô, nước đóng chai cũng có sức mua tăng mạnh.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua lương thực trước khi bão đổ bộ.

Tại nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh, các quầy rau, thịt, cá và thực phẩm đông lạnh gần như trống trơn, chỉ còn lại vài loại rau, củ, trứng lẻ tẻ. Nhân viên phải làm việc liên tục để sắp xếp hàng hóa và hướng dẫn khách thanh toán.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại các siêu thị WinMart trong khu vực, nơi người dân xếp hàng dài chờ tính tiền, nhiều người mang giỏ hàng đầy mì gói, sữa, nước uống, bánh kẹo và thực phẩm đóng hộp.

Anh Lưu Văn Hưng, Quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh khu vực Hòa Khánh, cho biết lượng khách mua trong ngày tăng khoảng 200% so với bình thường, trong đó rau củ quả là mặt hàng hết sớm nhất.

Không chỉ tại các siêu thị, ở các chợ dân sinh như Hòa Khánh, Thanh Vinh..., lượng người mua cũng đông kín, nhiều quầy rau đã hết hàng sớm trong buổi tối.

Chiều cùng ngày, trong công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa đặc biệt lớn, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h ngày 22/10.

Thành phố chỉ đạo bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, mưa rét trong thời gian bão đổ bộ; đồng thời vận động người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày.

Các cửa hàng ở phường Hòa Khánh và Liên Chiểu đông kín người mua.

Thịt, cá và thực phẩm đông lạnh gần như trống trơn.

Trần Anh Đức – sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, do lo ngại mưa bão ảnh hưởng đến việc đi lại và mua sắm nên chủ động dự trữ nhu yếu phẩm dùng trong 3 ngày. “Vừa bước vào siêu thị, tôi khá bất ngờ khi thấy các quầy rau, thịt đã gần như ‘cháy hàng’. Thông thường giờ này siêu thị khá vắng, hàng hóa đầy đủ, nhưng hôm nay ai cũng tranh thủ đi mua sớm để tránh bão nên hàng hết rất nhanh...”, Đức chia sẻ.

Ở các chợ dân sinh lượng người mua cũng đông kín.