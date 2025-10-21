Giông lốc làm 1 người chết ở Tây Ninh, nguy cơ 2.400ha lúa mất trắng do ngập lụt
Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn, giông, lốc xoáy và ngập lũ từ ngày 16/10 đến nay.
Thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại nặng tại các xã Ninh Điền, Tân Hội, Tân Đông và Châu Thành, với tổng giá trị ước tính hơn 824 triệu đồng. Trong đó, 41 căn nhà bị hư hỏng (3 căn sập hoàn toàn, 38 căn tốc mái) cùng 14 công trình phụ bị ảnh hưởng. Xã Ninh Điền là địa phương thiệt hại nặng nhất về nhà ở. Về nông nghiệp, có 7ha lúa tại xã Vĩnh Hưng bị ngập, 2,7ha hoa màu bị thiệt hại, gần 1.500 cây trồng (cao su, mít, sầu riêng…) bị gãy đổ.
Hiện nay, mối lo lớn nhất là nguy cơ ngập úng nghiêm trọng tại các xã hạ nguồn. Lũ lên nhanh đang đe dọa khoảng 2.400ha lúa Thu Đông – diện tích lớn chưa từng ghi nhận tại địa phương.
Tại xã Tuyên Thạnh, khoảng 2.000ha lúa trong 6 ô đê bao (bờ Bắc kênh Ốp 800ha, bờ Tây Gò Ớt 150ha…) đang bị uy hiếp. Chính quyền cảnh báo nếu mực nước lũ dâng thêm 30cm, toàn bộ diện tích này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, xã Vĩnh Hưng hiện có thêm 480ha lúa đang trong vùng ngập lũ, ngoài 7ha đã bị thiệt hại trước đó.
Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cố điện, dọn dẹp cây ngã đổ và tuyên truyền biện pháp chủ động phòng chống thiên tai trong cao điểm mưa bão cuối năm.