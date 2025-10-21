Sáng 21/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực chân cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), nước sông Hàn dâng cao kết hợp với sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ kè đường Như Nguyệt.

Do ảnh hưởng của bão số 12, thủy triều lên cao kèm theo gió mạnh khiến sóng cao trên 3m liên tục ập vào bờ. Nhiều thời điểm, sóng tràn qua lan can chắn, tạo thành cột nước vọt cao vượt mép kè, sau đó đổ ồ ạt xuống vỉa hè rồi tràn ra lòng đường.

Lực va đập mạnh của sóng khiến gạch lát vỉa hè bị xô lệch, bong tróc; nhiều mảng gạch bị bật khỏi nền, nằm rải rác khắp khu vực. Một số đoạn vỉa hè bị xói mòn, nước ngập thành vũng trên mặt đường Như Nguyệt.

Một số hình nước sông Hàn dâng tràn lên đường:

Sóng lớn liên tục đánh vào bờ bờ sông Hàn trước bão số 12.

Nhiều cột sóng đánh vào bờ kè cao hơn 3m.

Một đoạn đường Như Nguyệt dài hơn 100m nước tràn từ sông Hàn xuống đường.

Gạt lát vỉa hè bị sóng đánh hư hỏng.