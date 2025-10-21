Sáng 21/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực chân cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), nước sông Hàn dâng cao kết hợp với sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ kè đường Như Nguyệt.

Do ảnh hưởng của bão số 12, thủy triều lên cao kèm theo gió mạnh khiến sóng cao trên 3m liên tục ập vào bờ. Nhiều thời điểm, sóng tràn qua lan can chắn, tạo thành cột nước vọt cao vượt mép kè, sau đó đổ ồ ạt xuống vỉa hè rồi tràn ra lòng đường.

Lực va đập mạnh của sóng khiến gạch lát vỉa hè bị xô lệch, bong tróc; nhiều mảng gạch bị bật khỏi nền, nằm rải rác khắp khu vực. Một số đoạn vỉa hè bị xói mòn, nước ngập thành vũng trên mặt đường Như Nguyệt.

Một số hình nước sông Hàn dâng tràn lên đường:

Sóng lớn liên tục đánh vào bờ bờ sông Hàn trước bão số 12.
Nhiều cột sóng đánh vào bờ kè cao hơn 3m.
Một đoạn đường Như Nguyệt dài hơn 100m nước tràn từ sông Hàn xuống đường.
Gạt lát vỉa hè bị sóng đánh hư hỏng.

Giông lốc làm 1 người chết ở Tây Ninh, nguy cơ 2.400ha lúa mất trắng do ngập lụt

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn, giông, lốc xoáy và ngập lũ từ ngày 16/10 đến nay.

Thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại nặng tại các xã Ninh Điền, Tân Hội, Tân Đông và Châu Thành, với tổng giá trị ước tính hơn 824 triệu đồng. Trong đó, 41 căn nhà bị hư hỏng (3 căn sập hoàn toàn, 38 căn tốc mái) cùng 14 công trình phụ bị ảnh hưởng. Xã Ninh Điền là địa phương thiệt hại nặng nhất về nhà ở. Về nông nghiệp, có 7ha lúa tại xã Vĩnh Hưng bị ngập, 2,7ha hoa màu bị thiệt hại, gần 1.500 cây trồng (cao su, mít, sầu riêng…) bị gãy đổ.

Hiện nay, mối lo lớn nhất là nguy cơ ngập úng nghiêm trọng tại các xã hạ nguồn. Lũ lên nhanh đang đe dọa khoảng 2.400ha lúa Thu Đông – diện tích lớn chưa từng ghi nhận tại địa phương.

Tại xã Tuyên Thạnh, khoảng 2.000ha lúa trong 6 ô đê bao (bờ Bắc kênh Ốp 800ha, bờ Tây Gò Ớt 150ha…) đang bị uy hiếp. Chính quyền cảnh báo nếu mực nước lũ dâng thêm 30cm, toàn bộ diện tích này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, xã Vĩnh Hưng hiện có thêm 480ha lúa đang trong vùng ngập lũ, ngoài 7ha đã bị thiệt hại trước đó.

Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cố điện, dọn dẹp cây ngã đổ và tuyên truyền biện pháp chủ động phòng chống thiên tai trong cao điểm mưa bão cuối năm.