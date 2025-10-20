Chiều 20/10, tại cuộc họp khẩn về công tác ứng phó thiên tai, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã chủ động triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó với bão số 12 (tên quốc tế Fengshen).

Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý các sở, ngành và địa phương cần tập trung ứng phó với đợt mưa lớn dự báo xảy ra từ ngày 23–26/10, có thể kéo dài đến cuối tháng. Theo ông Hưng, các chuyên gia nhận định lượng mưa trong đợt này “có nơi đặc biệt lớn”.

“Từ nay đến ngày 23 chỉ còn hai ngày, thành phố phải hành động khẩn trương, không để bị động như năm 2022”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết đã làm việc với các nhóm thiện nguyện để chuẩn bị khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa phục vụ công tác cứu hộ. Đây là loại xuồng có thể di chuyển trong các ngõ ngách, khu dân cư – những nơi xuồng lớn khó tiếp cận.

Ông Trần Nam Hưng chỉ đạo tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 12.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, lập danh sách đầy đủ các phương tiện dân sinh có thể trưng dụng trong tình huống khẩn cấp như mô tô nước, xuồng máy, ca nô… kèm theo tên chủ phương tiện và số điện thoại liên hệ. Các địa phương phải khẩn trương kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Nếu khi xảy ra tình huống cần thiết mà phương tiện không nổ máy, hết xăng hoặc không có người điều khiển, các đồng chí phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo toàn bộ xã, phường rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng trũng thấp... và hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn trước 17h ngày 22/10.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ ngư dân đưa tàu lên bờ đợt bão số 10 vừa qua.

Về công tác hậu cần, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị không tổ chức cấp phát mì ăn liền tràn lan như trước, đồng thời yêu cầu mỗi hộ dân phải tự dự trữ lương thực tối thiểu 3 ngày. Ông nhấn mạnh, nội dung này cần được truyền thông công khai, rõ ràng để người dân chủ động chuẩn bị.

Ông Hưng lưu ý người dân khẩn trương di chuyển ô tô, xe máy lên vị trí cao, tránh bị nước cuốn; bảo vệ lúa gạo, đồ đạc trong nhà và thu hoạch sớm khoai, sắn, ngô, lúa nếu có thể nhằm giảm thiệt hại khi nước dâng. Ông nhắc lại bài học từ những năm trước, khi một số địa phương để xe trong tầng hầm bị ngập và cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, đồng thời yêu cầu Đà Nẵng tuyệt đối không để tái diễn tình trạng này.

Theo dự báo, từ đêm 22/10 đến 27/10, tại Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 350–600 mm, có nơi trên 800 mm.

Ông Hưng cho biết: “Tôi cảm nhận rất rõ sự lo lắng, không phải cảm tính mà dựa trên nhận định của các chuyên gia. Nếu dự báo cho thấy nguy cơ cao mà chúng ta chủ quan, triển khai chậm hậu quả sẽ rất lớn".

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu toàn hệ thống chính quyền thành phố hành động khẩn cấp, quyết liệt và có trách nhiệm trong ứng phó với bão và mưa lớn sắp tới.