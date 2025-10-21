Ngày 21/10, ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân và các cơ sở kinh doanh đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão số 12 Fengshen tiến gần đất liền, dự báo gây ra đợt mưa đặc biệt lớn trong nhiều ngày tới.

Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) – nơi thường xuyên ngập úng, nhiều hộ kinh doanh đã dựng các tấm chắn kim loại làm “đê” để ngăn nước tràn vào nhà, bảo vệ tài sản khi bão đổ bộ gây mưa lớn. Người dân cho biết, từ tối 20/10, chính quyền địa phương đã khuyến cáo các hộ dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

Người dân dùng tấm tôn dựng "đê" chắn nước trước cửa nhà. Ảnh: Hồ Giáp

Trong khi đó, khu vực ven biển và dọc sông Hàn, thời tiết xuất hiện mưa lớn từng đợt, sóng biển dâng cao, nước sông tràn sát bờ.

Đồn Biên phòng Phú Lộc đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân đưa ngư, lưới cụ vào bờ dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Các lực lượng dân quân cũng được huy động giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn.

Đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ ngư dân đưa ngư, lưới cụ vào bờ dọc tuyến biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Hồ Giáp

Các phường, xã trên toàn địa bàn thành phố đồng loạt ra quân khơi thông cống rãnh, nạo vét hố ga, dọn rác và bùn đất nhằm bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành thông suốt trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thành phố có khoảng 80.000 cửa thu nước, song hiện có từ 30–40% bị người dân che chắn bằng tấm gỗ, ván hoặc bạt, làm giảm đáng kể hiệu quả thoát nước đô thị.

Phường Quảng Phú hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Việt Anh.

Nhà cửa được chằng chống để tránh bị hư hại khi bão đổ bộ. Ảnh: Hồ Giáp

Chiều cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa đặc biệt lớn sắp tới.

Theo dự báo, từ đêm 22 đến ngày 27/10, Đà Nẵng có thể mưa rất lớn với tổng lượng 350–600mm, nơi cao trên 800mm; các sông khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3.

Người dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão.

UBND thành phố yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, kích hoạt phương án phòng chống thiên tai ở cấp độ cao nhất; tổ chức trực ban 24/24, sẵn sàng ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương phải hoàn thành sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h ngày 22/10, bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, mưa rét; đồng thời vận động người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày và chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước để giảm thiểu thiệt hại...

