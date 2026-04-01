Chiều nay, 1/4, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ với VietNamNet cho biết, liên ngành Sở Xây dựng - Công an Thành phố đã thống nhất trình UBND TP Hà Nội báo cáo kiến nghị điều chỉnh Quyết định 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo hướng nới lỏng cho xe bán tải.

Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép ô tô tải pickup (xe bán tải) lưu thông như xe con trong địa bàn thành phố. Ảnh: Phạm Huyền

Cụ thể, ông Trần Hữu Bảo cho biết, tiếp thu ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, trong khi Bộ Xây dựng chưa sửa đổi Thông tư 53/2024/TT-BGTVT và Quy chuẩn 41/2024/BGTVT (QCVN 41:2024) quy định về báo hiệu đường bộ, để hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, liên ngành Sở Xây dựng cùng với Công an Thành phố thống nhất báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét, điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép dòng xe ô tô tải pickup được lưu thông như xe ô tô con trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo cũng đề xuất và kiến nghị, quy trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quyết định 01/2026 theo quy trình rút gọn được quy định tại khoản b, Mục 1, Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH. UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tư pháp, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 4/2026.

Trước đó, Quyết định 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 4/1/2026 và có hiệu lực từ 15/1/2026 đã gây ra nhiều tranh cãi khi giới hạn quyền lưu thông đối với xe bán tải.

Cụ thể, Quyết định này quy định, các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau.

Theo phân loại trong Thông tư 53, toàn bộ xe bán tải hiện nay đa phần đều thuộc nhóm ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn xe trên 2 tấn nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc hạn chế lưu thông này. Theo ghi nhận của VietNamNet, hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều thuộc phân loại là "ô tô tải pickup cabin kép", thuộc nhóm "ô tô tải thông dụng". Các mẫu xe này đều có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn.

Báo cáo của Sở Xây dựng cũng cho hay, ngay khi Quyết định 01/2026 có hiệu lực, Sở Xây dựng cùng Công an Thành phố thường xuyên trao đổi các vấn đề phát sinh cũng như đối thoại, tiếp thu các kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp như Đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ, hãng xe Ford, Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và doanh nghiệp du lịch đại diện là Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Qua lắng nghe, tiếp thu, Sở Xây dựng cho rằng, việc tuân thủ quy định của Quyết định 01/2026 chỉ được lưu thông từ 21h00 đến 06h sáng đã ảnh hưởng đến tâm lý của người sử dụng xe dẫn đến ảnh hưởng tới các doanh nghiệp sản xuất ô tô đối với các dòng xe này.

Theo số liệu của VAMA (Ford, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, Thaco) trong 5 năm gần nhất từ 2021- 2025, số lượng xe pickup bán ra tại Hà Nội là 14.704 xe bao gồm cả ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Trên cơ sở khảo sát thực tế, xe ô tô tải pickup có khối lượng và kích thước tương tự xe ô tô con và số lượng tham gia giao thông không nhiều so với cơ cấu phương tiện xe ô tô con khác, tác động không lớn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố trong khung giờ cao điểm.

TP Hà Nội có khoảng 8 triệu phương tiện các loại, ngoài ra còn có 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh khác lưu thông. Trong hơn 8 triệu phương tiện thì có 1,2 triệu là ô tô, 6,9 triệu là xe máy. Ngoài ra,, Hà Nội có hơn 200 nghìn xe máy điện, xe đạp điện.

Ông Trần Hữu Bảo nói: "Chúng tôi đánh giá, với số lượng như trên thì tác động của xe bán tải đến việc ùn tắc giao thông Hà Nội là không lớn nên có thể xem xét điều chỉnh được".

Ngoài ra, liên ngành Sở Xây dựng và Công an Thành phố thống nhất đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền của Công an Thành phố chấp thuận cho xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn được phép hoạt động trong giờ cao điểm.

Trước đó, VietNamNet đã mở diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?" và nhận được nhiều bài viết của các độc giả với nhiều góc nhìn khác nhau, trong đó đa phần mong muốn UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng có những điều chỉnh chính sách sớm để tạo thuận lợi cho người dùng xe bán tải lưu thông trong nội đô.

Mọi ý kiến xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!