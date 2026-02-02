Ngay sau khi VTV hoàn thành phát sóng 58 tập phim chống tham nhũng Lằn ranh trên sóng giờ vàng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao bằng khen cho toàn bộ tập thể ê-kíp sản xuất phim.

Dàn diễn viên nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim Lằn ranh ngày 2/2 ở Hà Nội, ngoài lãnh đạo VTV, đạo diễn Mai Hiền, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, các diễn viên tham gia bộ phim như: NSND Trọng Trinh, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSƯT Nguyệt Hằng, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Hà Việt Dũng, Huyền Sâm, Bảo Anh, Huyền Trang, Huyền Sâm, Tiến Lộc, Mạnh Cường, Anh Đức... đều nhận bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hà Việt Dũng khoe hình ảnh trong buổi trao bằng khen kèm dòng chia sẻ: "Sĩ dài dài luôn". Trong phim, anh đóng vai Chấn - lãnh đạo Cục thuế, đồng thời là chồng của nữ Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu do Hồng Diễm đóng.

Đạo diễn, biên kịch cùng lãnh đạo VFC, VTV cùng các nhân sự của Viện Kiểm sát cũng nhận bằng khen vì đóng góp cho bộ phim.

Tại sự kiện, NSND Trọng Trinh đã diễn lại một trong những cảnh quay cuối của phim khi nhân vật bí thư Trần Sơn nói chuyện với chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) đóng về trách nhiệm giữ gìn phẩm giá của người lãnh đạo. Đáng nói, trên phim, các phân đoạn này thường phải quay đi quay lại vì thoại dài và khó nhưng tại sự kiện, NSND Trọng Trinh gây bất ngờ cho chính đạo diễn Mai Hiền vì thoại quá trôi chảy.

NSND Trọng Trinh diễn lại một cảnh trong tập cuối "Lằn ranh" (Nguồn: Đạo diễn Đỗ Thanh Hải)