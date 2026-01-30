Trong Lằn ranh tập cuối lên sóng tối nay 30/1, Thu (Hồng Diễm) thừa nhận với sếp của mình cái khó khi phải đối diện với việc bạn thân, người mình đã đặt lòng tin rất nhiều, rơi vào lòng lao lý.

"Khi phải nghiêm khắc với bạn bè, người thân, người đã từng chia sẻ những tháng năm tuổi trẻ thấy xót qua quá. Em hy vọng cậu ấy sẽ sớm có cơ hội làm lại", cô nói. Tuy nhiên, như lời sếp của Thu, chính sự nghiêm khắc của cô đã khiến Triển (Mạnh Trường) dừng lại, nếu không sẽ còn trượt dài nữa và kéo theo nhiều người cũng như đẩy mình tới chỗ không còn đường quay lại.

Thu vào tù thăm Triển. "Cảm ơn vì đã vào đây thăm tôi. Tôi biết đây không phải nghĩa vụ của bạn", Triển xúc động nói. Thu đáp cô vào thăm anh với tư cách bạn bè, trước đây - bây giờ và mãi mãi sau này, cùng chờ tới ngày Triển được tự do.

Ở diễn biến khác, sau khi Triển bị bắt, ông Sách (NSND Trung Anh) đã trực tiếp liên hệ với thủ trưởng cơ quan điều tra để làm việc về những nội dung liên quan đến dự án Trinh Tam và sai phạm của cá nhân mình.

Ông Sách sẽ phải đối mặt với mức án nào? Chi tiết Lằn ranh tập 58 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.