Trong Lằn ranh tập cuối lên sóng tối 30/1, toà án nhân dân tỉnh Việt Đông đã kết thúc phiên toà sơ thẩm tuyên án với 13 bị can trong vụ đại án liên quan đến tập đoàn Trinh Tam, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Theo đó, phó bí thư Sách (NSND Trung Anh) nhận tổng cộng 20 năm tù. Khắc (phó giám đốc Sở Xây dựng) bị tuyên 22 năm tù. Triển - chánh văn phòng tỉnh - nhận 10 năm tù. Đây được cho là cái kết đã được báo trước và các nhân vật đều phải trả giá cho sai lầm của mình.

NSND Trung Anh trong vai phó bí thư Sách.

Đặc biệt, sai phạm của ông Sách là nỗi đau lớn của Đảng uỷ tỉnh Việt Đông. Bởi trong con mắt của bí thư Sơn và chủ tịch Thuỷ, phó bí thư Sách vẫn là một nhà lý luận xuất sắc nhưng đã đặt cái tôi và lợi ích của mình lên trên tổ chức.

Kết phim cho thấy cá nhân nào dù có tài giỏi đến đâu, ở vị trí nào nhưng đã sai phạm thì không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đều phải trả giá đắt.

Lằn ranh khép lại sau hơn 3 tháng phát sóng và được đánh giá là một trong những bộ phim chính luận chất lượng xung quanh đề tài chống tham nhũng, không ngại động chạm tới đối tượng quan chức tha hoá một cách khéo léo. Bộ phim cũng khai thác vấn đề thời sự liên quan đến việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh thời gian qua.

Vai Triển của Mạnh Trường được đánh giá cao.

Tác phẩm của đạo diễn Mai Hiền (phim Chạy án) được cho là chất lượng chỉ sau phim Sinh tử cũng khai thác đề tài tương tự của NSND Khải Hưng và đạo diễn Mai Hiền lên sóng năm 2019.

Dàn diễn viên của phim được đánh giá cao từ NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường đến Tiến Lộc, Huyền Sâm, Huyền Trang, đặc biệt là sự lột xác của Hồng Diễm và Mạnh Trường khi nhận vai đã vượt khỏi vùng an toàn của chính mình.

Bộ phim thành công phải kể đến kịch bản của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Ông chính là tác giả của nhiều kịch bản phim từng gây sốt như: Chuyện làng Nhô, Gió làng Kình, Đàn trời, Ma làng, Hương đất, Đất và Người... Kịch bản Lằn ranh với lời thoại sắc sảo, nội dung mang tính thời sự được tác giả thực hiện sau thời gian dài làm việc với Viện kiểm sát và đi thực tế với bút lực dồi dào.

Ảnh, clip: VTV