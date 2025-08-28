Giá vàng trong nước hôm nay 28/8/2025

Trong nước, giá vàng tăng lên đỉnh cao lịch sử mới.

Mở cửa phiên giao dịch 28/8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 126,7-128,2 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 126.700.000 + 700.000 128.200.000 + 200.000 Doji Hà Nội 126.700.000 + 700.000 128.200.000 + 200.000 Doji TP.HCM 126.700.000 + 700.000 128.200.000 + 200.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 28/8

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên, lập kỷ lục mới.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 120.100.000 + 200.000 122.600.000 + 200.000 Doji 120.000.000 + 200.000 123.000.000 + 200.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 28/8

Trước đó, cuối phiên giao dịch ngày 27/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 126-128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 119,9-122,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 là 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng và xác lập kỷ lục cao mới.

Giá vàng trong nước lên đỉnh cao lịch sử 128 triệu đồng/lượng nhưng đứng trước rủi ro có thể giảm khi giá thế giới suy yếu và chính sách xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Nhà nước mở cửa cho doanh nghiệp và ngân hàng tham gia. Khi nguồn cung được cải thiện, giá vàng miếng có thể giảm bớt, chênh lệch với giá thế giới hiện hơn 19 triệu có thể được thu hẹp lại.

Giá vàng thế giới hôm nay 28/8/2025

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh tăng. Lúc 8h47' hôm nay (ngày 28/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.395 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 28/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 109,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 19h45 ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.383 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.432 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/8 cao hơn khoảng 28,9% (tương đương 758 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 108,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 27/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 27/8 (giờ Việt Nam) chịu áp lực giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD quay đầu tăng 0,4% lên 98,6 điểm.

Đồng USD phục hồi sau cú giảm mạnh từ hội nghị Jackson Hole, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã gần như phản ánh hết vào giá. Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp 17/9 tới là khoảng 87%.

Giá vàng miếng SJC đang ở đỉnh cao lịch sử, 128 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Giới đầu tư cũng đã đánh cược hai lần giảm vào tháng 9 và tháng 12. Điều này khiến dư địa giảm thêm của USD trở nên hạn chế, trừ khi Fed đẩy nhanh tốc độ giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, khả năng này thấp khi gần như tất cả các thành viên Fed lo ngại lạm phát gia tăng trở lại.

Sự suy giảm của đồng euro cũng góp phần đẩy USD đi lên.

Có thể thấy, đà phục hồi của USD chưa đủ lớn để đảo ngược xu thế giảm giá của đồng bạc xanh, nhưng cũng đã tác động tiêu cực tới giá vàng.

Vàng còn chịu áp lực chốt lời sau những phiên tăng khá mạnh trước đó.

Mặt hàng kim loại quý cũng bớt hấp dẫn khi chứng khoán Mỹ có diễn biến tích cực. Các thị trường chứng khoán trên thế giới thường có giao dịch cực kỳ sôi động vào tháng 9 và tháng 10. Dòng tiền đổ mạnh vào kênh này làm giảm sức hút trên thị trường vàng.

Dự báo giá vàng

Như vậy, sau vài phiên tăng liên tiếp lên đỉnh hai tuần, trước những tín hiệu nới lỏng chính sách từ Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng như những áp lực ngày càng mạnh của ông Trump lên ngân hàng trung ương Mỹ, giá vàng đã quay đầu giảm.

Tuy nhiên, mức giảm là khá ít do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục giữ vững nền tảng hỗ trợ.

Chỉ số giá PCE (dùng để đo lường lạm phát) của Mỹ công bố thứ Sáu tới được kỳ vọng sẽ định hướng thị trường vàng, với dự báo đồng thuận ở mức 2,6% cho chỉ số tổng thể và 2,9% cho chỉ số lõi.

Thời gian tới, giới phân tích cảnh báo bất kỳ sự xói mòn nào trong tính độc lập của Fed có thể thúc đẩy nhu cầu với vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro chính sách.

Ngoài ra, những căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu vẫn còn dai dẳng và được đánh giá sẽ tiếp tục nâng cao giá trị trú ẩn của kim loại quý.

Chiều 27/8 (giờ Việt Nam), Mỹ chính thức nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%, gấp đôi so với mức 25% trước đó, với lý do New Delhi vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga. Động thái này có thể đe dọa quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ - một trong những đối tác quan trọng nhất của Washington, đồng thời đẩy giá nhiều mặt hàng tăng cao.

Trước đó, đầu tháng 8, Ấn Độ phát tín hiệu sẽ áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.