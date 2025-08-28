Thế giới tăng tiếp, SJC lên 128,2 triệu đồng

Giá vàng trên thị trường quốc tế đã chứng kiến một đợt tăng mới trong phiên giao dịch đêm 27 rạng sáng 28/8 (giờ Việt Nam) tại New York. Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng giao ngay đã vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, chạm ngưỡng gần 3.400 USD/ounce. Cụ thể, vào lúc rạng sáng 28/8, giá vàng đạt 3.399 USD/ounce, tăng khoảng 0,25% so với phiên trước, đẩy hợp đồng tương lai vàng tháng 12 lên 3.451,8 USD/ounce vào cuối phiên.

Mức giá này không chỉ vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, bao gồm báo cáo GDP quý 2 và chỉ số lạm phát PCE tháng 7 - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà phân tích tại Schroders Investment Management nhận định rằng, vàng đang thử thách mức kháng cự 3.400 USD/ounce, với tiềm năng tiếp tục tăng nếu dữ liệu lạm phát cho thấy áp lực giá cả vẫn cao.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời khiến đà tăng này không duy trì được trên thị trường châu Á. Sáng 28/8 tại thị trường châu Á, giá vàng đã quay đầu giảm nhẹ, mất khoảng 11 USD/ounce so với đóng cửa phiên Mỹ, xuống còn 3.386,5 USD/ounce lúc 8h50 giờ Việt Nam. Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/ounce cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố. Nếu PCE cho thấy lạm phát mạnh mẽ, khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 9 có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến sự giằng co của giá vàng trong tuần này.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng theo đà thế giới mà tăng lên mức kỷ lục mới, bất chấp các biện pháp can thiệp từ chính phủ. Sáng 28/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm hàng triệu đồng so với ngày trước và xác lập đỉnh cao mới.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn cũng chạm mốc kỷ lục 123 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn hẳn so với quy đổi từ giá thế giới, với chênh lệch lên đến hơn 19 triệu đồng/lượng. Điều đáng chú ý là giá vàng trong nước vẫn leo thang dù Nhà nước vừa đưa ra quyết định xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, mở cửa cho nhiều doanh nghiệp và ngân hàng tham gia thị trường.

Quyết định này nhằm tăng cạnh tranh và giảm chênh lệch giá, nhưng thực tế cho thấy hiệu quả chưa rõ rệt, khi nhu cầu mua vàng làm tài sản trú ẩn vẫn cao do lo ngại lạm phát và biến động kinh tế.

Giá vàng trong nước lập kỷ lục cao mới. Ảnh: MH

Các yếu tố tác động thị trường vàng và kênh đầu tư mới - bạc

Trong thời gian tới, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố kinh tế và địa chính trị. Đầu tiên, tín hiệu giảm lãi suất từ Fed là yếu tố quan trọng nhất.

Thị trường đang đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17/9, và có thể thêm một lần nữa trong phần còn lại của năm 2025. Việc giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi - đồng thời thúc đẩy lạm phát, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Các nhà phân tích tại Schroders nhấn mạnh rằng, với môi trường chính sách biến động và tình hình tài khóa mong manh của Mỹ, vàng vẫn giữ vai trò là "bảo hiểm danh mục đầu tư".

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát đang tăng cao do căng thẳng thương mại toàn cầu và địa chính trị. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang với các biện pháp thuế quan mới, kết hợp với xung đột tại Ukraine và các điểm nóng khác như Trung Đông, đang đẩy chi phí năng lượng và hàng hóa lên cao.

Những yếu tố này không chỉ làm suy yếu đồng USD - vốn đã giảm giá so với rổ tiền tệ chính - mà còn thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Theo báo cáo của CME Group, nhu cầu vàng tại châu Á, đặc biệt Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm hơn 50% tiêu thụ toàn cầu năm 2024, và tiếp tục tăng mạnh nhờ văn hóa coi vàng là biểu tượng giàu có và công cụ chống lạm phát. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 5,5 tấn vàng trong tuần này, nâng tổng nắm giữ lên 962,5 tấn, phản ánh dòng vốn đầu tư đang đổ vào vàng.

Với đồng USD suy yếu và rủi ro lạm phát tăng, vàng vẫn có dư địa để tăng tiếp, theo phân tích kỹ thuật, có thể phá vỡ mô hình tam giác đối xứng và hướng tới 3.500 USD/ounce hoặc cao hơn.

Trong bối cảnh này, bạc nổi lên như một kênh đầu tư mới hấp dẫn hơn, với tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Bạc không chỉ đóng vai trò tiền tệ như vàng mà còn có nhu cầu công nghiệp lớn, đặc biệt trong chuyển đổi năng lượng xanh. Theo Silver Institute, ngành năng lượng mặt trời sẽ tiêu thụ kỷ lục 140 triệu ounce bạc năm nay, kết hợp với nhu cầu từ điện khí hóa và trung tâm dữ liệu. Giá bạc đã tăng hơn 30% từ đầu năm, cao hơn mức tăng của vàng ở một số giai đoạn.

Các chuyên gia tại Amplify ETFs dự báo nếu tỷ lệ giá vàng/bạc trở về mức trung bình lịch sử 65, giá bạc có thể đạt 50-52 USD/ounce, giả sử vàng giữ ở mức hiện tại. Nate Miller từ Amplify nhấn mạnh bạc đang hưởng lợi từ cả nhu cầu công nghiệp và đầu tư, với ETF như SILJ tăng gấp đôi tài sản lên 1,8 tỷ USD.

Hơn nữa, bạc đang thử thách kháng cự 40 USD/ounce, và nếu vượt qua, có thể hướng tới mức cao kỷ lục năm 2011. So với vàng, bạc có tính biến động cao hơn nhưng cũng mang lại lợi nhuận lớn hơn. Trong môi trường lạm phát và USD yếu, bạc không chỉ là "người anh em" của vàng mà còn là kênh đầu tư "nóng" hơn, phù hợp cho nhà đầu tư tìm kiếm đa dạng hóa và tăng trưởng cao.