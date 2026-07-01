Ngày 1/7, tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chia sẻ những kết quả của Thủ đô sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hà Nội đã kết thúc hoạt động của 30 đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại 526 đơn vị hành chính cấp xã còn 126 xã, phường, giảm hơn 76% số đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Hà Nội khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm củng cố năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Quá trình chuyển đổi được thực hiện bài bản, chặt chẽ và khoa học, góp phần sớm ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính quyền cơ bản thông suốt ngay sau khi mô hình mới đi vào vận hành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu từ điểm cầu thành phố. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Trần Đức Thắng cho biết cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội đặc biệt chú trọng thực hiện phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc việc gì cấp dưới làm tốt thì giao triệt để; giao việc phải đi đôi với giao quyền, giao nguồn lực, hướng dẫn và đồng hành, không khoán trắng.

Xây dựng nền hành chính hiện đại trên nền tảng chuyển đổi số và dữ liệu được Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã cung cấp 2.077 dịch vụ công, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình và 34 danh mục thủ tục cung cấp thông tin trực tuyến.

Bí thư Hà Nội nêu rõ, thành phố đã đổi mới công tác cán bộ theo hướng quản lý, phát triển đội ngũ dựa trên năng lực thực thi thay cho tư duy chuẩn hóa theo điều kiện. Việc đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện theo KPI, OKR. Công tác đào tạo, bồi dưỡng khung năng lực gắn với yêu cầu của từng vị trí việc làm, từng bước hình thành cơ chế liên thông giữa đánh giá, đào tạo, sử dụng và sàng lọc cán bộ.

Thành phố cũng coi trọng công tác giám sát thường xuyên đối với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các việc mới, việc khó và những vấn đề còn tồn đọng.

Qua giám sát, nhiều khó khăn, vướng mắc được chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, không để tích tụ thành vi phạm. Đây là căn cứ để cấp ủy đánh giá đầy đủ tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng phối hợp và hiệu quả công tác của từng tập thể, cá nhân.

Từ thực tiễn một năm vận hành, Bí thư Hà Nội cho biết việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hiệu quả của mô hình mới cũng được thể hiện rõ trong cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân. Theo số liệu được nêu tại hội nghị, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh từ 44,63% của năm 2025 xuống còn 4,2% trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả khảo sát qua các kênh theo thời gian thực cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%.

Phường Hoàn Kiếm nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Với những kết quả bước đầu, ông Trần Đức Thắng cho rằng để mô hình thực sự trở thành trung tâm kiến tạo phát triển, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thành phố xác định cần rà soát, đánh giá và phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo đặc thù từng khu vực, gồm vùng lõi đô thị, vùng đô thị hóa nhanh, vùng ven đô và vùng nông thôn xa trung tâm để xác định khung bộ máy chuyên môn phù hợp.

Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng các đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, đặc biệt nhằm dẫn dắt, lan tỏa cho những nơi khác.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp đầu mối các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, không còn khâu trung gian; hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng đồng bộ với hệ thống hành chính nhà nước, đồng thời chuyển giao một số dịch vụ công cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực và kiên quyết xử lý những trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.