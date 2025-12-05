Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, thể hiện tư duy cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ông Hùng cho rằng, để triển khai thống nhất toàn quốc, cần quy định rõ nguyên tắc công nhận giá trị pháp lý của buổi tiếp công dân trực tuyến tương đương tiếp công dân trực tiếp.

Cụ thể, cần quy định rõ giá trị của biên bản, hồ sơ, xác nhận và trách nhiệm pháp lý khi cung cấp thông tin sai sự thật… để giúp hạn chế tình trạng tranh chấp và bảo đảm sự thống nhất khi áp dụng trong thực tiễn ở các địa phương.

Dự thảo luật quy định Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng nhằm nâng cao vai trò của người đứng đầu.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Quốc hội

Tán thành với quy định trên và để phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong các vụ việc đông người, phức tạp, ông đề nghị bổ sung quy định bố trí lực lượng hỗ trợ chuyên môn và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt buổi tiếp công dân nhằm bảo vệ an toàn cho cán bộ thực thi, giảm căng thẳng tâm lý và bảo đảm chất lượng công tác tiếp công dân.

Bên cạnh đó, đại biểu Hùng cũng đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ người thi hành công vụ khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bao gồm biện pháp xử lý hành vi lăng mạ, xúc phạm, công kích hoặc đe dọa cán bộ.

Ông cho biết, thực tiễn cho thấy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân phải song hành với bảo vệ người thi hành công vụ. Đây là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương hành chính, không để cán bộ “sợ trách nhiệm” hay “tránh va chạm”.

Đại biểu TPHCM cũng nhìn nhận cần thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng. Bởi nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không xuất phát từ sự phức tạp của vụ việc mà từ sự né tránh trách nhiệm. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tăng tính hiệu lực thực chất của hệ thống.

Đại biểu Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) cho biết, hiện nay vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có bảo vệ người tố cáo, được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Theo quy định, người đấu tranh và người thân được bảo vệ bí mật danh tính và các thông tin cá nhân.

Đại biểu đề nghị rà soát quy định bảo vệ người tố cáo để đồng bộ với Quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu Hoàng Anh Công. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, cơ quan soạn thảo thống nhất với ý kiến của đại biểu Quốc hội về các trường hợp tiếp công dân trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, cách thức tổ chức, bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và quy định trong nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Về việc bảo vệ người tố cáo, theo ông, Luật Tố cáo hiện hành đã quy định đầy đủ bao gồm bảo vệ thông tin, vị trí việc làm, tính mạng; xử lý hành chính, xử lý hành vi trả thù người tố cáo…

Sau khi rà soát phạm vi, đối tượng được bảo vệ, Tổng Thanh tra cho rằng, nên giữ nguyên như quy định hiện hành.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Về quy định người đứng đầu tiếp công dân, một số đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế ủy quyền cho cấp phó, mở rộng chủ thể tiếp công dân, quy định thành lập ban tiếp công dân tại cấp xã.

Tổng Thanh tra nhấn mạnh, dự thảo luật tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Ông cũng khẳng định, pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ về chủ thể tiếp công dân tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội…

“Để tránh phát sinh tổ chức mới và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, dự thảo luật không bổ sung mô hình ban tiếp công dân cấp xã, mà bố trí bộ phận công chức thuộc đơn vị phù hợp của UBND xã làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Tổng Thanh tra phát biểu.