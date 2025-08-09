Dải Gaza hôm 8/8 đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Chính phủ Israel phê chuẩn kế hoạch kiểm soát hoàn toàn nơi đây bằng biện pháp quân sự, trong đó bao gồm cưỡng chế người dân Palestine di dời từ miền bắc đến các khu vực ở miền nam Gaza.

Ahmed Hirz, người đã chuyển nhà đến 8 lần kể từ khi giao tranh Israel – Hamas nổ ra, bộc bạch: “Tôi đã đối mặt tử thần hơn 100 lần rồi, nên đối với tôi thà rằng thiệt mạng tại đây còn hơn. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Chúng tôi đã chịu đủ đói khổ rồi”.

Một khu vực đổ nát ở Dải Gaza. Ảnh: Al Jazeera

Nhiều cư dân Palestine khác đồng quan điểm với Ahmed. Khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Al Jazeera, Rajab Khader cho biết anh từ chối di dời xuống miền nam Dải Gaza.

“Chúng tôi muốn ở thành phố Gaza với gia đình và những người thân yêu. Chính phủ Israel sẽ chẳng tìm được gì ngoài thể xác và tâm hồn của chúng tôi”, anh Rajab nói.

Trong khi đó, Maghzouza Saada khẳng định, bất kỳ nơi nào ở Dải Gaza, kể cả khu vực miền nam cũng đều không an toàn trước quân đội Israel. “Miền nam không an toàn, thành phố Gaza không an toàn và cả miền bắc cũng vậy. Chúng tôi nên đi đâu bây giờ?”, cô than thở.

Theo ghi nhận từ phóng viên Al Jazeera Hani Mahmoud đang tác nghiệp ở Dải Gaza, nhiều cư dân đã rơi vào “tình trạng hoảng loạn” khi nghe được tin Tel Aviv công bố kế hoạch kiểm soát hoàn toàn nơi này. Thậm chí, một số người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để di tản.

Một khu tập trung người dân di tản do xung đột. Ảnh: Al Jazeera

“Nỗi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng đang gia tăng. Quân đội Israel đưa ra hứa hẹn về một khu sơ tán, nhưng trên thực tế mọi thứ diễn ra ngược lại”, phóng viên Hani Mahmoud chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 7/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này muốn nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza “nhưng không có ý định thành lập chính quyền riêng tại vùng đất này”.

“Để đảm bảo an ninh, chúng tôi muốn loại bỏ Phong trào Hồi giáo Hamas khỏi đó, cho phép người dân được tự do ở Gaza và chuyển giao cho chính quyền dân sự không phải của Hamas và cũng không phải của bất kỳ ai ủng hộ việc hủy diệt Israel. Chúng tôi không muốn thâu tóm Gaza, mà là thiết lập một vành đai an ninh”, nhà lãnh đạo Israel giải thích.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều quốc gia sau đó đã kêu gọi Israel xem xét lại quyết định chiếm đóng Dải Gaza, trong khi Hamas cảnh báo về khả năng “loại bỏ các con tin”.

"Tuyên bố của ông Netanyahu hoàn toàn mang tính gây hấn, rõ ràng ông ấy đang tìm cách hy sinh hoặc loại bỏ các con tin ở Gaza. Chúng tôi sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được lập ra để quản lý Gaza là phe 'chiếm đóng' do Israel ủy nhiệm", Hamas khẳng định.