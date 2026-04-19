Theo trang Eye on Annapolis, thời gian gần đây, nhiều cư dân thành phố cho biết họ đã nhận được giấy phạt 200 USD (5,3 triệu đồng) vì đỗ xe ở nơi không được phép dù xe đỗ ngay trước lối vào nhà riêng của chính họ.

Một cư dân chia sẻ rằng chỉ trong một buổi sáng, ba hộ gia đình sống trên cùng một con phố cụt đều đồng loạt nhận vé phạt. Đáng chú ý, có những gia đình đã sinh sống tại đây hơn 26 năm mà chưa từng bị xử phạt trước đó.

Đỗ xe ngay trước cửa nhà vẫn có thể bị phạt khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Carscoops

Các vé phạt hiện nay chủ yếu rơi vào hai nhóm vi phạm. Một là đỗ xe dưới lòng đường nhưng chắn ngang lối ra vào nhà, hai là xe đỗ trong lối vào nhưng phần đuôi hoặc đầu xe lấn chiếm vỉa hè.

Trong đó, nhóm vi phạm thứ hai đang gây bức xúc lớn nhất. Thực tế, nhiều khu dân cư cũ ở thành phố Annapolis được thiết kế với lối vào hẹp, không còn phù hợp với các dòng xe hiện đại ngày càng lớn.

Một chiếc bán tải cỡ lớn, SUV trục cơ sở dài hay MPV gia đình chỉ cần nhô ra vỉa hè vài centimet cũng đủ điều kiện để bị phạt nặng 200 USD. Trong một số trường hợp, mức phạt có thể lên tới hơn 300 USD, nhiều người cho rằng quy định này đang thiếu tính thực tế.

Mức phạt cho việc đỗ xe chắn lối ra vào nhà riêng hoặc lấn chiếm vỉa hè sẽ bị phạt từ 200 USD (5,3 triệu đồng) trở lên. Ảnh: Eye on Annapolis

Không ít cư dân đã gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương cũng như đơn vị được thuê quản lý việc đỗ xe, nhưng kết quả khá thất vọng. Có người cho biết đơn khiếu nại đầu tiên đã bị bác bỏ, còn đơn thứ hai vẫn đang chờ xử lý.

Trước làn sóng phản ứng này, Thị trưởng Jared Littmann cho rằng chính phản ánh của người dân là nguyên nhân khiến việc kiểm tra, xử phạt gia tăng ở một số khu vực. Ông giải thích rằng khi cư dân gọi điện yêu cầu tăng cường tuần tra, lực lượng chức năng sẽ đến kiểm tra và không chỉ xử lý vấn đề cụ thể được phản ánh mà còn ghi nhận, xử phạt mọi vi phạm khác họ phát hiện trong quá trình làm việc.

Ở thời điểm hiện tại, thành phố vẫn chưa đưa ra giải pháp hay điều chỉnh nào nhằm tháo gỡ bất cập này. Lời khuyên duy nhất dành cho cư dân là phải hết sức cẩn trọng khi đỗ xe, kể cả trước chính ngôi nhà của mình.

Với những người sống ở các địa phương khác, câu chuyện tại Annapolis cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng đừng bao giờ mặc định rằng đỗ xe trước cửa nhà là hợp pháp, nếu chưa kiểm tra kỹ quy định địa phương.

Theo Carscoops

