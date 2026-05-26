Tại nhiều tuyến phố, khu đô thị hay các bãi đỗ xe tự phát hiện nay, các loại cây ăn quả như xoài, sa kê, mít... được trồng khá phổ biến để tạo bóng mát. Cũng vì thế, nhiều chủ xe thường ưu tiên đỗ xe ngay dưới gốc cây ven đường để giảm nhiệt độ trong khoang lái và bảo vệ nội thất trong những ngày hè nắng nóng.

Nhiều chủ xe lựa chọn đỗ dưới gốc cây để giúp giảm nhiệt độ trong xe khi trời nắng nóng. Ảnh: Ngô Minh

Thế nhưng, chính thói quen tưởng như hợp lý này lại tiềm ẩn rủi ro lớn, khiến nhiều chủ xe phải "ôm hận" chỉ vì thiếu quan sát.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Ng. H, nhân viên chuyên bán ô tô xe sang tại TPHCM kể, một vị khách đi xe Audi e-tron Sportback có thiết kế nóc kính toàn cảnh (panoromic glass roof) đỗ dưới cây sa kê đã gặp phải tình huống "đau ví" rất hi hữu. Quả sa kê bất ngờ rơi xuống trúng nóc xe gây vỡ nứt hoàn toàn nóc kính. Chủ xe bắt buộc phải thay mới với giá lên tới 300 triệu đồng.

"Năm ngoái, mẫu xe này ngừng phân phối tại Việt Nam, chuyển sang thế hệ mới có thiết kế nóc "an toàn" cho chủ xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Việt Nam hơn", nhân viên này cho biết.

Mới đây, VietNamNet cũng đã phản ánh, một chủ xe Mitsubishi Xpander ở Hải Phòng cho biết "mất oan" 10 triệu đồng thay kính lái vì bị quả xoài xanh rơi trúng khi đỗ ven đường.

Trên kênh TikTok Đình Quế Auto, một tài khoản tên Phương cũng chia sẻ rằng gia đình chị từng có tới hai chiếc xe bị vỡ kính do xoài rơi từ trên cây xuống. “Nhà tôi vỡ kính 2 xe rồi, năm nay cứ xoài thành quả là gia đình đập rụng hết, không cho lớn nữa. Năm ngoái thay kính mất hơn chục triệu đồng”, người này viết.

Tài khoản tên THI cho rằng, người dùng không nên đỗ xe dưới bất kỳ cây xoài nào, kể cả khi cây chưa có quả. Theo người này, nhựa xoài có thể bám và ngấm vào lớp sơn, khiến thân xe xuất hiện các vệt ố vàng khó tẩy sạch.

Thực tế cho thấy, mùa hè cũng là thời điểm các loại trái cây ăn quả nhiệt đới vào mùa chín rụng. Một quả xoài có trọng lượng từ 200 - 500 gram, trong khi trọng lượng của quả mít có thể lên tới 2-3kg, khi rơi tự do từ độ cao 5-8 mét sẽ tạo ra một lực va đập cực lớn.

Theo nhiều chủ xe và thợ sửa chữa ô tô, quả sa kê khi còn xanh có độ cứng khá lớn do phần ruột đặc, nhiều nhựa và gần như không có độ xốp như lúc chín. Một quả sa kê trưởng thành thường nặng khoảng 1-2kg, thậm chí lớn hơn tùy giống và tuổi cây.

Mặc dù, kính chắn gió ô tô, cửa sổ trời, trần kính dù được thiết kế nhiều lớp, chịu lực tốt, nhưng vẫn có giới hạn.

Với trọng lượng như trên, nếu các quả cứng rơi từ độ cao vài mét xuống xe, lực va đập có thể đủ gây móp capo, lõm nóc xe, nứt kính lái hoặc làm hư hại mái kính panorama trên các mẫu xe có trần kính lớn.

Chiếc xe Mitsubishi Xpander đỗ dưới gốc cây xoài bị vỡ kính do quả rụng xuống. Nguồn video: Đình Quế Auto

Những hư hỏng tưởng nhỏ nhưng chi phí khắc phục lại không hề rẻ. Với xe phổ thông, thay kính lái đã tiêu tốn từ vài triệu đến gần chục triệu đồng. Đối với xe cao cấp, xe sang, con số này có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Chưa kể thời gian chờ phụ tùng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng xe.

Đỗ xe tránh nắng đúng cách

Anh Nguyễn Văn Thuận (Xuân La, Hà Nội) chia sẻ: "Khi đỗ xe dưới gốc cây, tôi chủ yếu chỉ chú ý tán lá rộng hay bóng râm, không mấy khi quan sát phía trên vì nghĩ xe được đỗ chỗ mát mẻ là tốt rồi."

Không chỉ riêng anh Thuận, không ít tài xế cũng thừa nhận tâm lý đỗ tạm vài tiếng rồi đi càng khiến sự chủ quan tăng cao. Nhưng quả rụng thì không bao giờ báo trước. Hậu quả là khi quay lại, chủ xe chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn tấm kính nứt vỡ hoặc vết móp mới tinh trên thân xe.

Chi phí thay kính vỡ đối với xe phổ thông dao động từ vài triệu đến gần chục triệu đồng. Ảnh minh họa

Đáng nói, những sự cố kiểu này xảy ra khá phổ biến vào mùa hè, nhưng lại ít được chú ý vì không phải tai nạn giao thông điển hình. Nhiều người chỉ coi đó là "xui xẻo”, trong khi thực tế hoàn toàn có thể phòng tránh.

Để không rơi vào cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", mất tiền oan chỉ vì một vài giờ đỗ xe tránh nắng, các chuyên gia ô tô khuyến cáo tài xế cần hình thành thói quen đỗ xe an toàn, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Thứ nhất, quan sát khi vị trí đỗ xe. Chỉ cần vài giây ngước nhìn lên tán cây cũng có thể giúp tránh rủi ro lớn. Tuyệt đối không đỗ dưới các cây đang vào mùa kết trái, cây có nhiều cành khô, cành mục hoặc dấu hiệu sâu bệnh. Với những cây cao, tán rộng nhưng thân yếu, nguy cơ gãy cành khi có gió mạnh cũng rất đáng lo ngại.

Nếu đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên chủ động sử dụng các loại bạt phủ dày có lớp chống xước để che chắn cho xe. Ảnh: Ngô Minh

Thứ hai, chủ động trang bị các phụ kiện bảo vệ. Trong trường hợp buộc phải đỗ xe dưới gốc cây do không còn lựa chọn khác, bạt phủ xe loại dày, có lớp lót chống xước và giảm chấn là giải pháp nên cân nhắc. Ngoài ra, một số loại tấm chắn chuyên dụng cho kính lái, kính hậu dù không thể bảo vệ tuyệt đối nhưng chúng sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro vỡ kính. Điều này vẫn tốt hơn việc phó mặc chiếc xe cho may rủi.

Thứ ba, ưu tiên các bãi đỗ xe tiêu chuẩn. Đỗ xe tại bãi có mái che hoặc tầng hầm luôn là lựa chọn an toàn nhất. Chi phí gửi xe có thể cao hơn đôi chút, nhưng so với hóa đơn sửa chữa ô tô sau một sự cố bất ngờ, khoản tiền này hoàn toàn xứng đáng.

Cuối cùng là hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm. Nhiều chủ xe băn khoăn liệu trường hợp quả rơi vỡ kính có được bồi thường hay không. Trên thực tế, nếu đã mua bảo hiểm vật chất ô tô với điều khoản chi trả cho các rủi ro bất ngờ từ bên ngoài, chủ xe hoàn toàn có thể được đền bù.

Điều quan trọng là khi sự cố xảy ra, hãy giữ nguyên hiện trường, chụp ảnh và quay video lại tang vật cùng vết vỡ trên kính và liên hệ ngay với đơn vị bảo hiểm để được hướng dẫn giám định đúng quy trình.

Tìm bóng mát cho xe trong mùa hè là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, sự cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng và lựa chọn điểm đỗ hợp lý mới là chìa khóa để chủ xe bảo vệ được tài sản của mình, tránh những rắc rối và thiệt hại tài chính không đáng có.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!