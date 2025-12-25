Đội bóng thành London đang rất muốn chiêu mộ một tiền đạo cánh trái, sau những nỗ lực bất thành khi chèo kéo Savinho (Man City) hồi hè.

Antoine Semenyo đang đứng đầu danh sách mục tiêu của Tottenham. Tuy nhiên, ngôi sao người Ghana lại ưu tiên gi nhập Man City hơn, với điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh.

Tottenham sẵn sàng đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng mùa đông - Ảnh: SunSport

Tuy vậy, nếu Semenyo cập bến sân Etihad, điều đó sẽ mở ra cơ hội cho Tottenham quay lại thương vụ Savinho - dù cầu thủ chạy cánh người Brazil bị đặt dấu hỏi về khả năng ghi bàn.

Savinho mới chỉ duy nhất một lần lập công tại Ngoại hạng Anh, sau 42 trận ra sân cùng Man City, bao gồm 25 lần đá chính.

Kể từ ngày lên nắm quyền, HLV Thomas Frank hiếm khi có trong tay một tiền đạo cắm thực thụ, bởi chân sút hàng đầu Dominic Solanke vật lộn với chấn thương mắt cá chân.

Solanke đã bắt đầu tập trở lại với bóng, nhưng Spurs cũng lên phương án dự phòng, liên hệ chuyển nhượng chân sút Samu Aghehowa của Porto.

Tay săn bàn người Tây Ban Nha từng suýt gia nhập Chelsea nhưng thương vụ đổ bể phút chót. Hiện Porto định giá Samu Aghehowa khoảng 50 triệu bảng Anh.

Những vấn đề chấn thương liên tiếp của Destiny Udogie cũng khiến việc tuyển mộ hậu vệ trái trở thành ưu tiên hàng đầu của đội bóng Bắc London.

Udogie đã bỏ lỡ 11 trận mùa này và sẽ phải ngồi xơi nước đến tháng sau do vấn đề về cơ gân kheo, sau 2 lần vắng mặt trước đó vì chấn thương đầu gối.

HLV Thomas Frank phải bố trí Djed Spence thuận chân phải đá ở cánh trái, nhưng hệ quả là Tottenham ngày càng mất cân bằng hơn.