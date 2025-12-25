Mới đây, tuyển Malaysia đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) ra quyết định xử thua 0-3 ở 3 trận giao hữu quốc tế chính thức, dẫn đến thứ hạng sụt giảm mạnh trong BXH tháng 12, từ 116 xuống 121.

Các trận giao hữu bị FIFA hủy bỏ kết quả với tuyển Malaysia, gồm: hòa 1-1 Cape Verde hồi tháng 5, cùng 2 trận thắng Singapore (2-1) và Palestine (1-0) ở kỳ FIFA Days tháng 9.

Đây là hệ lụy tiếp theo bóng đá Malaysia phải nhận sau phán quyết từ FIFA liên quan vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm phạt tiền, cấm thi đấu và xử thua các trận đấu liên quan.

Bóng đá Malaysia đang nhận trừng phạt từ FIFA vì giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Bernama

FIFA kết quả LĐBĐ Malaysia (FAM) đã vi phạm quy tắc kỷ luật trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Có không ít những thắc mắc, tại sao FIFA lại thi hành án phạt với Malaysia, thay vì chờ cho đến khi có kết quả kháng cáo của FAM lên CAS?

Về điều này, News Straits Times đã tìm đến luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, người từng tham gia xử lý các vụ việc tại CAS, để làm rõ vấn đề.

Theo luật sư Hairul, FIFA hoàn toàn có quyền làm vậy, bởi chính Malaysia đã ‘quên’ tiến hành bước quan trọng: xin hoãn thi hành án, trong lúc còn thực hiện tiếp bước kháng cáo lên CAS.

“Vấn đề mấu chốt không phải là FIFA có nên chờ CAS hay không, mà là FAM đã nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án hay chưa. Nếu không thực hiện bước thủ tục ấy, FIFA có quyền thực thi quyết định của mình, ngay cả quá trình kháng cáo đang diễn ra”.

Đội bóng áo vàng cũng đang đứng trước nguy cơ lớn bị AFC xử thua 0-3 Việt Nam, ở trận đấu diễn ra hồi tháng 6, vì liên quan vụ việc trên

Theo ông Hairul, các quyết định kỷ luật của FIFA với bóng đá Malaysia vẫn có hiệu lực cho đến khi bị CAS hủy bỏ hoặc sửa đổi.

Ông cũng đồng thời đưa ra cảnh báo, việc Malaysia kháng cáo lên CAS không đảm bảm sẽ nhận án phạt nhẹ đi, thậm chí còn có khả năng bị tăng lên, tùy vào mức độ vi phạm và các bằng chứng được chứng minh.

Vị luật sư cũng chỉ ra cho mọi người thấy, sự khác biệt giữa quốc tịch và điều kiện thi đấu theo quy định của FIFA. Việc một cầu thủ được nhập quốc tịch không đồng nghĩa đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nguồn gốc và thời gian cư trú theo luật FIFA.