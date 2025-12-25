Theo báo chí Tây Ban Nha, Xabi Alonso muốn bổ sung tuyến giữa cho Real Madrid và Ruben Neves là một lựa chọn tốt khi cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Al Hilal vào hè 2026 và có kế hoạch trở lại châu Âu.

MJU đang liên hệ về việc ký hợp đồng với Ruben Neves. Ảnh: Transfer News Live

Có thông tin, Real Madrid lên kế hoạch đàm phán ký Ruben Neves ngay trong tháng 1/2026 – phiên chợ mùa Đông, với khoản phí được cho vào khoảng 20 triệu bảng (22,9 triệu euro).

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Defensa, gã khổng lồ La Liga đã thay đổi quan điểm về ngôi sao 28 tuổi bởi vấn đề về tài chính.

Cụ thể, mức lương cao của Ruben Neves tại Al Hilal chính là trở ngại – 19 triệu euro trước thuế. Điều đó có nghĩa, tiền vệ người Bồ hưởng lương cao hơn 21 cầu thủ khác của Real Madrid, chỉ đứng sau 4 sao cộm cán là Mbappe (31 triệu euro), Vinicius (25 triệu euro), David Alaba (22,5 triệu euro) và Jude Bellingham (gần 21 triệu euro) – đều chưa chưa trừ thuế.

Việc những cầu thủ tiếng tăm hơn như Rodrygo, Valverde, Courtois và Militao đều có lương thấp hơn Ruben Neves khiến khả năng anh gia nhập Bernabeu trở nên bất khả thi. Do đó, Real Madrid được cho ‘nhường’ MU ký Ruben Neves, chuyển hướng sang một mục tiêu khác.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đã có những liên hệ ban đầu với phía Ruben Neves, hỏi về việc ký hợp đồng vào mùa hè 2026 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ruben Neves từng chơi ở Ngoại hạng Anh, trong màu áo Wolves trước khi sang Saudi Pro League chơi cho Al Hilal vào 2023.