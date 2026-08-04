Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

Theo cáo buộc của VKSND TP Hà Nội, Năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Bản chất các trang web đều được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web này thực chất là giao dịch trực tiếp với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS, với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ, với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, cấu thành tội Rửa tiền. Cụ thể, bị can đã dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng hơn 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và dùng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore (tổng số tiền rửa là hơn 561 tỷ đồng).

Ảnh: FBNV

Dàn siêu xe của Mr Pips

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, 25 chiếc xe ô tô và 7 chiếc xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như: Chiếc ô tô Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…

Phó Đức Nam mua, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký 8 xe ô tô. Trong đó có 1 chiếc ô tô hiệu Ferrari Roma, 1 chiếc ô tô hiệu Jaguar F-Type, 1 chiếc Mercedes-AMG A45S, 1 chiếc ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S, 1 chiếc Mercedes-AMG GT R, 1 chiếc ô tô hiệu Mini John Cooper, 1 chiếc Mercedes- Benz C200, 1 chiếc ô tô hiệu BMW 330i.

Có 2 ô tô do Phó Đức Nam đứng tên đăng ký, gồm chiếc BMW X2 màu trắng và chiếc VinFast Lux. Mr Pips mua 4 ô tô nhưng chưa làm thủ tục sang tên quyền sở hữu, trong đó có chiếc Porsche Macan.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của cô tiền để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. Nam cũng sở hữu 7 chiếc xe máy của nhiều hãng khác nhau, trong đó có chiếc Harley-Davidson FXRST.

Dàn siêu xe của Phó Đức Nam bị thu giữ cuối năm 2024. Ảnh: Thông tin chính phủ

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ tổng số 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc đồng hồ do Phó Đức Nam mua để sử dụng, đều là những chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ như Franck Muller, Patek Philippe...

Đối với tài sản là tiền, quá trình khám xét chỗ ở của bạn gái Mr Pips, CQĐT thu giữ hơn 44 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ. Kết quả điều tra xác định, chủ sở hữu số tiền trên là Phó Đức Nam.

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, ở TPHCM) - bạn học của Nam, tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng là số tiền mà Phó Đức Nam gửi người phụ nữ này trước đó.

CQĐT tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can và những người liên quan. Trong đó, ngoài các bất động sản mà Phó Đức Nam dùng để rửa tiền, Mr Pips còn sở hữu căn hộ ở Masteri Thảo Điền.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, những người bị hại đề nghị xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, bị can Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.