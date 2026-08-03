Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 188 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng nhiều người thân của Phó Đức Nam (Mr Pips) đều bị truy tố về tội Rửa tiền, theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ tháng 6/2020, bị can Nguyễn Hòa Bình cùng 2 cộng sự là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Shark Bình cũng chỉ đạo 2 cộng sự của mình trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: CACC

Việc này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Theo nội dung cáo trạng, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 người bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3, Điều 324 BLHS.

Gia đình, người thân giúp Mr Pips rửa tiền

Cùng bị truy tố tội Rửa tiền còn có bị can Phó Đức Thắng. Ông Thắng là bố của Phó Đức Nam, dù biết tiền do con trai mình phạm tội mà có, nhưng bị can đã giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thủy, là mợ của Phó Đức Nam, được cháu thuê quản lý các công ty của Nam. Bị can Thủy đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam và tham gia cùng bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.

Cáo buộc cho rằng, Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền, tài sản của mình. Mr Pips và bạn gái đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với mợ của Nam là bà Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1.000.000 USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền là hơn 384 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, mẹ của Phó Đức Nam là bị can Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã cùng với chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng bà Liễu) thanh toán tiền mua hai căn hộ C06.08 và C06.08A, the Grand Hà Nội, tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ ngày 11/4- 10/5/2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Mr Pips phạm tội mà có, nhưng bà Liễu vẫn nhận qua tài khoản tổng số hơn 121 tỷ đồng do chồng và con trai chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng là tiền do Nam phạm tội mà có.

Sau đó bà Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết Nam bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bà Liễu rút tiền và mua vàng, đô la Mỹ, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ.