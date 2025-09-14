Độ tin cậy luôn là yếu tố quan trọng nhất khi người dùng chọn mua ô tô. Chính vì vậy, trong 10 năm qua, công ty phân tích dữ liệu J.D. Power và trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal tại Mỹ đã thực hiện nhiều khảo sát về độ tin cậy đối với hàng trăm mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu ô tô khác nhau dựa trên tần suất sự cố cơ khí.

Lexus là thương hiệu ô tô dẫn đầu về độ tin cậy trong 8/10 năm theo dữ liệu của J.D. Power. Ảnh: Drive

Kết quả từ năm 2016-2025 của J.D. Power cho thấy, có 5 thương hiệu liên tục đạt điểm số cao gồm: Lexus, Buick, Porsche, Toyota và KIA. Đây là những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất nhờ được đánh giá ổn định nhất về chất lượng và trở thành lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng, bất kể mẫu mã hay năm sản xuất.

Ngoài ra, những dữ liệu của J.D. Power còn chỉ ra những điểm thú vị như:

- Lexus và Buick: Hai thương hiệu duy nhất luôn góp mặt trong top 5 suốt 10 năm qua.

- Toyota: Chỉ lọt top 5 8/10 lần, nhưng vẫn có vị trí ổn định.

- Porsche: Dù chi phí bảo dưỡng cao, vẫn vượt trội về độ tin cậy so với nhiều hãng xe sang khác.

- KIA và Genesis: Cùng nhau nắm giữ 7 vị trí trong top 5.

- Toyota và Lexus chiếm tổng cộng 18 vị trí trong top 5 trong một thập kỷ qua, gần gấp đôi so với bất kỳ thương hiệu nào khác.

Trong khi đó, RepairPal lại đưa ra những phân tích rất chi tiết về 5 thương hiệu này.

Lexus

Lexus ES 350 2025. Ảnh: Lexus

Theo dữ liệu của RepairPal, chi phí bảo dưỡng xe Lexus ước tính khoảng 551 USD (14,5 triệu đồng) mỗi năm. Con số này thấp hơn đáng kể so với chi phí bảo dưỡng trung bình hàng năm của tất cả các thương hiệu, phân khúc và hạng xe là 652 USD (17,2 triệu đồng). Điều thú vị là Lexus gặp ít lỗi cơ khí hơn Toyota dù cùng tập đoàn, chứng tỏ chất lượng hoàn thiện cao.

Buick

Buick Enclave 2025. Ảnh: Carbuzz

RepairPal ước tính chi phí bảo dưỡng một chiếc Buick khoảng 608 USD (16 triệu đồng) một năm. Điều đó cho thấy việc bảo dưỡng định kỳ không quá tốn kém, vì Buick được định vị là dòng xe hạng sang hơn là xe cao cấp. Tuy nhiên, một số hạng mục sửa chữa như bình xăng hay máy phát điện có giá cao nhưng nhìn chung mức độ tin cậy của thương hiệu này ổn định.

Porsche

RepairPal ước tính chi phí bảo dưỡng một chiếc Porsche khoảng 1.192 USD (31,5 triệu đồng) một năm. Con số này rõ ràng cao hơn nhiều so với mức trung bình 652 USD của toàn ngành công nghiệp ô tô. Nhưng đây là một chiếc xe thể thao cao cấp, đòi hỏi quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt, do đó người mua phải chấp nhận chi phí bảo dưỡng cao.

Porsche Macan 2024. Ảnh: Porsche

Đáng chú ý, trong khảo sát độ tin cậy năm 2025, Porsche chỉ gặp 186 sự cố đối với 100 xe bán ra, thấp hơn mức trung bình toàn ngành là 202 sự cố trên 100 xe. Điều này cho thấy dù có chi phí bảo dưỡng tốn kém nhưng Porsche lại tập trung chủ yếu vào trải nghiệm lái xe. Trong khi nhiều thương hiệu cao cấp khác được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến có thể dễ bị hỏng hóc và trục trặc, dẫn đến số lượng sự cố nhiều hơn.

Toyota

Toyota RAV4 2025. Ảnh: Toyota

Với Toyota, đây chắc chắn là thương hiệu có chi phí bảo dưỡng rẻ nhất trong danh sách này. Theo RepairPal, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ trung bình cho một chiếc xe Toyota là 441 USD (11,6 triệu đồng) mỗi năm. Mặc dù Toyota thường gặp nhiều vấn đề về cơ khí hơn so với các dòng xe sang của hãng, nhưng việc sửa chữa những vấn đề này khi xảy ra lại rẻ hơn.

KIA

KIA K5 2025. Ảnh: KIA

RepairPal ước tính chi phí bảo dưỡng hàng năm cho một chiếc KIA vào khoảng 474 USD (12,5 triệu đồng). Mặc dù KIA găp nhiều vấn đề hơn trên 100 xe so với Porsche hay Buick, nhưng chi phí sửa chữa những bộ phận này thường rẻ hơn nhiều, giúp tổng chi phí sử dụng lại trở nên hợp lý.

Điểm chung của những thương hiệu đáng tin cậy

Không có mẫu số chung rõ ràng giữa 5 thương hiệu này. Sự hiện diện trải đều từ xe sang (Lexus, Porsche), xe tầm trung (Toyota, KIA) đến thương hiệu Mỹ truyền thống (Buick).

Porsche 911 GT3 2025. Ảnh: Porsche

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cả 5 hãng đều có cách tiếp cận thận trọng với công nghệ mới. Họ không chạy theo xu hướng mà triển khai khi đã kiểm chứng độ ổn định. Ví dụ, Porsche Taycan chỉ ra mắt thị trường Mỹ từ năm 2020, còn Toyota kiên trì với công nghệ hybrid từ cuối thập niên 1990 thay vì vội vàng lao vào các xu hướng điện hóa.

Một nghiên cứu J.D. Power 2024 chỉ ra rằng các công nghệ mới và phức tạp chính là nguyên nhân hàng đầu gây lỗi và khiếu nại từ chủ xe. Điều này lý giải vì sao những thương hiệu thận trọng hơn lại có độ tin cậy cao hơn.

Dữ liệu cũng cho thấy bí quyết giúp các hãng xe như Lexus, Buick, Porsche, Toyota và KIA đứng vững trong top 5 suốt thập kỷ qua chính là chất lượng chế tạo ổn định và cách tiếp cận khôn ngoan với công nghệ. Độ tin cậy không chỉ là yếu tố quyết định khi mua xe, mà còn là nền tảng để thương hiệu giữ được niềm tin từ khách hàng lâu dài.

(Theo J.D. Power, RepairPal)

