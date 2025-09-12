Vốn là một tín đồ của Ferrari, ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngày càng sở hữu nhiều siêu xe của thương hiệu ngựa chồm Ý. Tính đến nay, số lượng xe Ferrari trong bộ sưu tập xe trị giá nghìn tỷ của ông đã lên tới hàng chục chiếc, với đa dạng các mẫu xe từ cổ điển tới hiện đại. Gần đây nhất, ông đã tậu chiếc Ferrari 812 GTS đầu tiên tại Việt Nam, với giá không dưới 25 tỷ đồng.

Ảnh: Vũ Hùng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Ferrari 488 Pista phiên bản Coupe (mui cứng) mang biển số TP.HCM khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc siêu xe đang thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 2024, ông mua lại chiếc xe từ một đại gia khác. Thời điểm đó, xe mang biển số ngoại giao.

Ảnh: Vũ Hùng

Ước tính ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên phải bỏ ra số tiền khoảng 15 tỷ đồng để đóng các khoản thuế phí để ra biển trắng. Hiện nay, chưa có văn bản quy định rõ ràng về việc xe biển ngoại giao đổi biển trắng, song thực tế xe biển ngoại giao sau khi bán/tặng/biếu cho người Việt sẽ được làm thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định xe nhập khẩu của nước ta để được cấp biển dân sự thông thường.

Chiếc Ferrari 488 Pista Spider của ông Vũ (bên trái) và của đại gia Hoàng Kim Khánh (bên phải).

Đây là chiếc 488 Pista Coupe duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Có tổng cộng 4 chiếc Ferrari 488 Pista được đưa về nước ta, tất cả đều nhập khẩu bởi đơn vị tư nhân. Ba xe còn lại thuộc bản Spider (mui trần), trong đó một chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, một chiếc của đại gia Hoàng Kim Khánh và một chiếc từng gặp tai nạn ở Hà Nội. Hai xe này đều có giá trên 30 tỷ đồng.

Ngoại thất xe sơn màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của hãng siêu xe Italy, đi kèm sọc sơn màu trắng và đen kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Ba chiếc 488 Pista Spider còn lại chỉ có sọc sơn màu đen đơn giản. Ngoài ra, xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép đơn giản thay vì sử dụng bộ la-zăng 5 chấu kiểu ngôi sao như 3 chiếc bản mui trần.

Không gian nội thất xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu và đường viền màu đỏ. Một số chi tiết được làm bằng sợi carbon như khung ghế thể thao, vô-lăng, lẫy chuyển số, bậc cửa, khu vực cần số, táp-lô và cửa gió điều hòa.

Ferrari 488 Pista sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít giống như phiên bản thường. Tuy nhiên, cỗ máy này cho công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm - tăng 50 mã lực so với 488 thường. Nhờ đó, chiếc siêu xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

