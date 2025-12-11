Tại Lễ khánh thành showroom Mazda Flagship đầu tiên ở TPHCM vào sáng ngày 11/12, Tổng giám đốc THACO Auto Nguyễn Quang Bảo đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về định hướng sản phẩm của Mazda tại Việt Nam. Đáng chú ý là giới thiệu và hé lộ thông tin về loạt xe thế hệ mới sắp xuất hiện gồm Mazda CX-60, CX-90, New CX-5 và MX-5.

Tổng giám đốc THACO Auto Nguyễn Quang Bảo chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về định hướng sản phẩm của Mazda tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo

Theo Tổng giám đốc THACO Auto, các dòng SUV mới Mazda là CX-60 và CX-90 sẽ được nhập khẩu và mở bán tại Việt Nam từ tháng 4/2026, trong khi New CX-5 sẽ ra mắt thị trường từ tháng 11/2026 dưới dạng sản xuất, lắp ráp trong nước. Đây được xem là giai đoạn quan trọng để Mazda hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới tại Việt Nam, nhất là các dòng sản phẩm SUV cao cấp.

Mazda CX-90 với 3 hàng ghế là mẫu SUV đầu bảng của Mazda, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2026. Ảnh: Thanh Thảo

Trong đó, Mazda CX-90 và CX-60 được trang bị động cơ SkyActiv 3.3 Turbo mild-hybrid và động cơ plug-in hybrid 2.5 PHEV, hệ dẫn động 4 bánh AWD và gói an toàn i-Activsense. Đây là hai mẫu SUV thuộc dòng cao cấp của Mazda và có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ châu Âu cùng phân khúc.

Còn thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe bán chạy Mazda CX-5 vừa ra mắt tại châu Âu vào giữa năm 2025. Đáng chú ý, New CX-5 sẽ sử dụng động cơ 2.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe có kích thước lớn hơn, thiết kế theo hướng sang trọng với nội thất cải thiện đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Mazda CX-60 được sử dụng động cơ hybrid 2.5L PHEV. Ảnh: Thanh Thảo

"Cùng với việc giới thiệu các sản phẩm cao cấp mới, THACO Auto tiếp tục gia tăng doanh số các mẫu xe hiện hữu thông qua việc đẩy mạnh nội địa hóa, phát triển tùy chọn cá nhân hóa, phụ kiện lifestyle nhằm đa dạng lựa chọn và gia tăng giá trị cho khách hàng", Tổng giám đốc THACO Auto chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Bảo, quan hệ hợp tác giữa THACO và Mazda đã kéo dài hơn một thập kỷ, với hơn 310.000 xe Mazda được bàn giao đến khách hàng Việt Nam. Hệ thống phân phối hiện đã mở rộng lên hơn 110 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Việc ra mắt showroom Mazda Flagship, công trình đầu tiên đạt chuẩn nhận diện mới của hãng tại khu vực Đông Nam Á được xem là bước tiếp theo trong chiến lược nâng hạng thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

Mẫu xe thể thao mui trần Mazda MX-5 cũng được trưng bày trong không gian showroom Mazda Flagship tại TPHCM. Ảnh: Thanh Thảo

Theo các chuyên gia, thương hiệu Mazda thời gian gần đây tại Việt Nam được đánh giá là khá trầm lắng khi danh mục sản phẩm ngày càng đơn điệu, thiếu những mẫu xe tạo dấu ấn mới. Ngoại trừ CX-5 vẫn duy trì doanh số ổn định, các dòng còn lại đều mờ nhạt trong cuộc đua với đối thủ.

Chính vì vậy, việc hãng chuẩn bị tung loạt sản phẩm thế hệ mới trong năm tới đang được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, mở ra một “cuộc cách mạng” giúp Mazda lấy lại sức hút và vị thế trên thị trường.

