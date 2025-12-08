Audi A4 Cabriolet là đại diện tiêu biểu cho dòng mui trần hạng sang châu Âu trong những năm đầu 2000, khi Audi bước vào giai đoạn chuyển mình với thiết kế tinh giản nhưng đầy tinh tế. Đây vốn là mẫu xe mang hơi hướng sành điệu, phong cách và khiến nhiều người mong ước được sở hữu.

Mới đây, thị trường xe cũ xuất hiện một chiếc xe Audi A4 phiên bản mui trần khá hiếm. Theo chia sẻ của người bán, chiếc xe thuộc đời 2007, bảng đồng hồ công-tơ-mét hiển thị ở mức 80.000 km và có giá bán 420 triệu đồng. Mức giá này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi một chiếc xe sang bán giá rẻ hơn cả mẫu xe phổ thông Kia Morning (giá bán lẻ 439 triệu đồng).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc Audi A4 kể trên là phiên bản Convertible. Hiện tại, trên thị trường xe cũ hiếm khi xuất hiện mẫu xe này do ở thời điểm những năm đầu 2000, các đại gia Việt ít người ưa chuộng xe sang phiên bản mui trần và giá bán xe khi đó không hề rẻ.

Với mức giá khởi điểm gần 40.000 USD tại thị trường Mỹ, Audi A4 Convertible 2007 có giá lăn bánh tại Việt Nam khoảng 2 tỷ đồng. Như vậy, sau 18 năm sử dụng, giá trị xe đã mất tới 80% so với thời điểm mua mới.

Về kích thước tổng thể, Audi A4 Convertible 2007 có chiều dài × rộng × cao lần lượt là 4.573 × 1.777 × 1.391 (mm), chiều dài cơ sở đạt mức 2.650mm. Xe vẫn mang cấu hình 5 chỗ ngồi, song chỉ gồm 2 cửa nhằm phù hợp hơn với thiết kế mui mềm. Chủ nhân chiếc xe đã nâng cấp bộ mâm thiết kế đa chấu thể thao, thay cho bộ mâm 5 chấu đơn to bản.

Ngoại thất chiếc Audi A4 được sơn màu trắng. Do chủ xe kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê xe hoa, xe thường xuyên được sử dụng nên mọi chi tiết đều tân trang khá mới và giữ gìn cẩn thận. Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu đều làm tối màu, bên trong dùng giao diện LED hiện đại.

Do trải qua 18 năm sử dụng, chủ nhân chiếc xe sang mui trần đã bọc lại toàn bộ ghế ngồi bằng da mới, với màu xanh dương và đen. Nhiều chi tiết ốp nhựa và gỗ được dán decal trang trí hoặc giả sợi carbon để tránh bị xước trong quá trình ra vào xe. Bên cạnh đó, chủ xe cũng lưu ý người mua có thể phải làm lại nội thất nếu cảm thấy không hợp khi mua về.

Phần mui dạng xếp bằng vải của xe khá đặc biệt, với 3-4 lớp vải để cách âm tốt hơn, đi kèm hệ thống chốt khóa mui điện để đảm bảo an toàn khi chạy tốc độ cao. Kính hậu tích hợp sưởi để mui xe khô nếu bị ướt. Với bản nhập Mỹ, phần mui này có thể đóng/mở trong 21-24 giây bằng nút bấm trong cabin và hoạt động khi xe chạy ở vận tốc dưới 30 km/h.

Audi A4 Convertible 2007 được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất cực đại 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Đi kèm với cỗ máy này là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị - cao tốc - hỗn hợp của xe lần lượt là 11,5 - 6,6 - 8,5 lít/100 km. Tuy nhiên, con số này thực tế sẽ cao hơn chút do chiếc xe đã trải qua 18 năm sử dụng và điều kiện vận hành tại Việt Nam khác với khu vực châu Âu.

Với giá bán 420 triệu đồng, chiếc Audi A4 mui trần không phải lựa chọn tối ưu cho người dùng lần đầu mua xe ô tô hay người cần tìm mua một chiếc xe phổ thông với chi phí sử dụng thấp. Các mẫu xe sang của Đức thường sẽ có chi phí bảo dưỡng, chăm sóc cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với những người kinh doanh dịch vụ nhờ phong cách sang chảnh của xe hoặc đơn giản là thích chất xe Đức.

