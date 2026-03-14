Đồng bào Ơ Đu bản Văng Môn háo hức chờ ngày bầu cử - Ảnh: X.H

Quốc lộ 48C chạy qua bản làng Văng Môn đã rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Màu đỏ thắm của những lá quốc kỳ, phần phật trong màu xanh của đại ngàn mang đến bức tranh tươi mới trong những ngày đầu năm.

Gặp bà con Ơ Đu, ai nấy đều hồ hởi. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt dãi dầu. Bà Lương Thị Lan - Bí thư Chi bộ bản Văng Môn chia sẻ: Bà con rất trông chờ ngày trọng đại của đất nước. Bởi ngày này, bản làng có 2 người con tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Ai nấy đều muốn tự tay viết phiếu, bỏ vào thùng để bầu chọn con người ưu tú, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người dân.

Hai ứng cử viên là Lo Thị Đan và Lo Thị Bảo Vy. Hiện tại, chị Lo Thị Đan đang giữ chức vụ Phó trạm trưởng trạm y tế xã Nga My (Nghệ An). Còn Lo Thị Bảo Vy đang là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (Nghệ An).

Chân dung ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy - Ảnh: NVCC

Bảo Vy năm nay 24 tuổi, từng là sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Vinh. Vy chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự của cá nhân tôi, cũng là niềm tin, trách nhiệm mà đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Ơ Đu nói riêng gửi gắm".

Với Bảo Vy, hành trình trở thành nữ giáo viên không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn là sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Và hành trình đến với nữ ứng viên đại biểu Quốc hội còn là sự trưởng thành về nhận thức, suy nghĩ và hành động vì cộng đồng.

Khi được hỏi về chương trình hành động của bản thân nếu trúng cử, Bảo Vy cho biết: "Tôi mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn. Trong đó, ưu tiên và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn".

Ứng cử viên Lo Thị Đan dành nhiều thời gian trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã rất trăn trở trước hiện thực cuộc sống nghèo đói vùng rẻo cao. "Tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đại diện tiếng nói cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Với vai trò là một nữ giới đại diện cho tuổi trẻ, tôi mong muốn mang đến tinh thần đổi mới, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, góp phần thúc đẩy các chính sách bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em theo tinh thần của Quốc hội Việt Nam và phù hợp với UNICEF về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tôi cam kết đề xuất và giám sát việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường cơ chế bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và nhân văn", chị Đan chia sẻ.

Ứng cả viên đại biểu Quốc hội Lo Thị Đan - Ảnh: NVCC

Năm 2006, người Ơ Đu di chuyển về sinh sống tại bản tái định cư Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũ) để nhường đất cho Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Theo số liệu điều tra gần nhất (tháng 4/2019), dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam. Theo ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, một số ít lấy vợ, lấy chồng, sinh sống ở ngoài địa phương.

Sau khi về sinh sống tập trung tại bản Văng Môn, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đời sống đồng bào Ơ Đu ngày càng khởi sắc. Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí 120 tỉ đồng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.

Cán bộ bản Văng Môn đang hướng dẫn bà con cách bỏ phiếu - Ảnh: X.H

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, đã dành nhiều tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ cây con giống, phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, hỗ trợ chăm sóc bà mẹ và trẻ em…

Theo ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, sau sáp nhập xã Xiêng My và xã Nga My thành xã Nga My thì toàn xã có 9 tổ, 16 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hiện nay cơ bản các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được thực hiện xong.