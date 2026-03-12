Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền, sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tổ bầu cử sớm trên biển đi tàu Trường Sa 04 đưa thùng phiếu về tới đất liền. Ảnh: Đoàn Dương

Sau hơn hai tuần triển khai nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu trở về đất liền an toàn, hoàn thành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ và ngư dân đang hoạt động trên biển.

Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân cùng lãnh đạo UBND xã Long Sơn tặng hoa chúc mừng Tổ bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Mạnh Dương

Trong hành trình này, Tổ bầu cử trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đã vượt hàng nghìn hải lý, khắc phục điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió lớn để đưa lá phiếu đến tận tay hơn 600 cử tri. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân khai thác hải sản tại khu vực biển DK1.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển hướng dẫn cho ngư dân tàu cá QNg 96435 TS nắm thể lệ bầu cử. Ảnh: Văn Đường

Theo Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, 100% cử tri trên biển đều phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện quyền dân chủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đáng chú ý, tại đợt bầu cử lần này có 27 ngư dân thuộc 4 tàu cá (QNg 96435 TS, QNg 92654 TS, TG 92625 TS và NTh 02279 TS) chủ động liên hệ tham gia bầu cử sớm sau khi được tuyên truyền.

Các thành viên tổ bầu cử vượt sóng lớn, khó khăn để đưa thùng phiếu lên nhà giàn. Ảnh: Văn Đường

Để bảo đảm quyền bầu cử của công dân trong điều kiện đặc thù trên biển, Tổ bầu cử sớm đã linh hoạt triển khai nhiều phương án phù hợp với thực tế. Tại các tàu trực, khi thời tiết thuận lợi, cử tri được đưa sang tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để bỏ phiếu. Khi sóng lớn, Tổ bầu cử chuyển thùng phiếu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên sang từng tàu để tổ chức bầu cử.

Đối với các nhà giàn DK1, toàn bộ vật chất phục vụ bầu cử như hòm phiếu, danh sách ứng cử viên… đều được bọc kín chống nước, vận chuyển cẩn thận lên nhà giàn để bố trí phòng bầu cử, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng quy định dù điều kiện thời tiết trên biển không thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 02 trực trên biển tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Văn Đường

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các thành viên Tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ 2 tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân đánh giá cao việc kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử sớm trên biển, đồng thời cảm ơn các phóng viên báo, đài đã đồng hành tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động ý nghĩa này.

Theo kế hoạch, toàn bộ phiếu bầu từ các cử tri trên biển sẽ được niêm phong, bảo quản và tiến hành kiểm phiếu vào 19h ngày 15/3 cùng với cả nước, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp.