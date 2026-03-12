Sinh viên Đại học Trà Vinh tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lá phiếu và kỳ vọng của tuổi trẻ

Đối với em Kim Thị Thanh Xuân, 23 tuổi, ngụ xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long, hiện là sinh viên Đại học Trà Vinh, kỳ bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Xuân được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền công dân của mình.

Thanh Xuân chia sẻ, em rất háo hức chờ đến ngày được đi bầu cử. Những ngày qua, thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp em tiếp cận thông tin về danh sách những người ứng cử, cách thức bầu cử cũng như quy định thực hiện quyền công dân. Từ đó, mỗi sinh viên đều có ý thức tìm hiểu kỹ về từng ứng viên trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

“Em đã hiểu rõ về ý nghĩa của lá phiếu bầu. Là người con đồng bào Khmer, em cũng quan tâm tìm hiểu những đại biểu là người dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia ứng cử, để có thể lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng”, Xuân chia sẻ.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về bầu cử. Trong ảnh: Anh Nguyễn Đình Chiểu (ngoài cùng bên trái) đang giới thiệu về các ứng cử viên cho em Kim Thị Thanh Xuân

Không chỉ riêng Thanh Xuân, nhiều sinh viên tại Đại học Trà Vinh cũng đang tích cực tìm hiểu về cuộc bầu cử. Theo anh Nguyễn Đình Chiểu - Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giúp sinh viên nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử.

“Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý. Nội dung tập trung giới thiệu ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách ứng cử viên cũng như hướng dẫn quy trình tham gia bỏ phiếu”, anh Chiểu chia sẻ.

Theo anh Chiểu, cùng với công tác tuyên truyền, các tổ chức Đoàn - Hội còn theo dõi, nắm bắt những khó khăn của sinh viên lần đầu đi bầu cử để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn. Đối với những sinh viên không thể trở về địa phương trong ngày bầu cử, nhà trường cũng phối hợp với chính quyền nơi sinh viên đang học tập, sinh hoạt để tạo điều kiện cho các em tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định.

"Những hoạt động này góp phần giúp sinh viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó chủ động tìm hiểu và tham gia bầu cử một cách đầy đủ, nghiêm túc", anh Chiểu nhấn mạnh.

Lan tỏa không khí ngày hội toàn dân

Tại các thôn, ấp vùng đồng bào Khmer, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa sâu rộng. Nhiều thanh niên lần đầu trở thành cử tri đã được các vị chức sắc tôn giáo, ban quản trị chùa và người lớn tuổi trong cộng đồng hướng dẫn, giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Em Sơn Rết Thi, 24 tuổi, ngụ ấp Ô Rồm, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, cho biết, bản thân em còn khá bỡ ngỡ khi chuẩn bị tham gia bầu cử lần đầu. Tuy nhiên, các vị Achar và những người có uy tín trong cộng đồng đã tận tình giới thiệu, giải thích về danh sách ứng cử viên, đồng thời hướng dẫn cách thức lựa chọn những người phù hợp.

Em Sơn Rết Thi được các Achar hướng dẫn cách thức và quy định bầu cử

“Nhờ các chú hướng dẫn mà em hiểu rõ hơn về bầu cử, thông tin về các đại biểu, từ đó lựa chọn người có thể đại diện cho tiếng nói của mình và cộng đồng để bầu”, em Rết Thi chia sẻ.

Cũng tại ấp Ô Rồm, sư Thạch Ra, năm nay vừa tròn 19 tuổi, đang tu học tại chùa Prơm, lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri. Với vị sư trẻ, việc tham gia bầu cử là một trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa.

"Vừa là một vị sư, đồng thời cũng là cử tri, sau khi được các vị Achar hướng dẫn, tôi hiểu rằng việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Chúng tôi sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, sư Thạch Ra chia sẻ.

Sư Thạch Ra (ở giữa) đang tìm hiểu thông tin của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội và 23 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh. UBND các xã, phường đã quyết định khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 2.908 khu vực bỏ phiếu với hơn 3,1 triệu cử tri.

Ông Kiên Trung, 76 tuổi, ngụ ấp Ô Rồm, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, thành viên Ban Quản trị chùa Prơm, cho hay, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Quản trị chùa luôn quan tâm tuyên truyền về bầu cử cho thanh niên và các nhà sư trong chùa, đặc biệt là những người lần đầu tham gia bầu cử.

Theo ông Kiên Trung, thông qua các buổi trao đổi, hướng dẫn, các vị trong Ban Quản trị đã giải thích về quy trình bầu cử, ý nghĩa của việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

“Chúng tôi mong muốn, các bạn trẻ, trong đó có các nhà sư hiểu rõ tầm quan trọng của lá phiếu. Khi lựa chọn đại biểu, cần quan tâm đến năng lực, trình độ và khả năng đóng góp của ứng cử viên để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân”, ông nói.

Từ giảng đường đến các thôn, ấp, từ sinh viên đến những nhà sư trẻ, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của những cử tri lần đầu đi bầu cử đang được lan tỏa mạnh mẽ. Lá phiếu của họ không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.