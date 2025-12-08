Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm mà Đảng ủy xã xác định nhằm xây dựng Đại Phước trở thành đô thị ven sông xanh - sạch - văn minh trong giai đoạn 2025-2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, xã đã xây dựng được 87 mô hình tập thể và 9 mô hình cá nhân tiêu biểu, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Nhiều mô hình phát huy tính tự quản, tăng cường trách nhiệm cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

“Chính quyền thân thiện”, mô hình hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nổi bật trong số đó là mô hình “Chính quyền thân thiện”, được xã triển khai nhằm hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân. Mô hình góp phần thay đổi nhận thức và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Từ ngày 1/8/2025, người dân Đại Phước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã đều được phục vụ nước uống miễn phí như nước ép, trà, cà phê… Kinh phí được xã hội hóa hoàn toàn, trong đó có đóng góp của chính cán bộ, công chức. Cùng với việc chăm lo hình ảnh phục vụ, xã còn xây dựng quy trình nội bộ trong xử lý hồ sơ ngoài thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian và tăng mức độ hài lòng của người dân.

Một mô hình khác mang lại hiệu quả rõ rệt là việc luân phiên bố trí 15 tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tại TTPVHCC. Hoạt động này vừa giúp người dân nâng cao kỹ năng số, vừa phát huy vai trò và năng lực của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Hồ Quốc Tân cho biết, xã đang tiếp tục ưu tiên nghiên cứu, triển khai các mô hình hay, cách làm mới trong cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh mô hình “Chính quyền thân thiện” không chỉ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, hướng đến nền hành chính minh bạch mà còn góp phần nâng cao tiêu chí Hành chính công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao mà xã Đại Phước hướng tới.

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” đến từng khu dân cư

Không chỉ dừng lại ở hệ thống chính quyền, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sâu rộng xuống các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và từng khu dân cư. Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Đại Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Hữu, Phú Đông, Đại Phước và Phước Khánh. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã xác định mục tiêu trọng tâm là xây dựng Đại Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị ven sông hiện đại, xanh, sạch, thông minh.

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Đảng ủy xã đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2025-2030. Phong trào được gắn với các nhiệm vụ lớn như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức hoạt động chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, triển khai “Ngày vì dân” hàng năm, thực hiện tốt dân chủ cơ sở và tăng cường đối thoại với người dân. Xã cũng ưu tiên nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết thủ tục hành chính và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2025-2030, Đại Phước tập trung duy trì và mở rộng các mô hình hiệu quả như tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, mô hình bảo vệ môi trường - phân loại rác tại nguồn, tổ nhân dân tự quản trong xây dựng đời sống văn hóa… Các mô hình này sẽ tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để xã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị nông thôn.

Có thế nói, phong trào “Dân vận khéo” đang trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, giữa mục tiêu phát triển và hành động thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân được xác định là một chủ thể tích cực trong phong trào, góp phần để “Dân vận khéo” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành động lực quan trọng trong xây dựng quê hương Đại Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.