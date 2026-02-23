10h ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), phủ Tây Hồ chật cứng người đến bái lễ cầu lộc trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong số này rất đông dân văn phòng, giới kinh doanh, buôn bán tranh thủ giờ nghỉ trưa.

Để tìm được một chỗ trống len vào trong đền rất khó, thậm chí vị trí đặt mâm lễ cũng không có. Nhiều người bưng nhích từng bước trong khoảng sân hẹp hoặc đội hẳn lễ lên đầu để di chuyển.

Sáng nay, anh Hoàng Việt (nhân viên ngân hàng) đến cơ quan khai xuân, sau đó cùng các đồng nghiệp đến đây xin lộc đầu năm mới. "Phủ Tây Hồ nổi tiếng linh thiêng nên dù biết đông, năm nào tôi cũng cố gắng tới vào ngày đầu năm mới", anh Việt chia sẻ.

Bên trong các gian thờ phụng, mâm lễ chất đầy, khách đứng chen vòng quanh để khấn bái.

Khu vực ban thông thiên cũng chật ních người. Chân nhang đầy ắp, liên tục được ban quản lý thu dọn để cắm mới. Chị Lý Thị Toàn (nhân viên văn phòng) cho biết, hôm qua mùng 6 Tết, chị trở lại Hà Nội làm việc. Sau khi tới cơ quan, chị đến thẳng phủ Tây Hồ. "Đây là nơi tôi đến chiêm bái đầu tiên trong năm mới, hy vọng một năm mát mẻ, hanh thông", chị nói.

Khu vực hóa vàng cũng đông nghẹt dù đã tới giữa trưa.

12h, dòng người nườm nượp đổ về phủ. Phía ngoài, lực lượng an ninh làm việc liên tục để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.