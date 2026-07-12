Highlights Karolina Muchova 1-2 Linda Noskova (nguồn: Wimbledon)

Linda Noskova đã tạo nên cột mốc rực rỡ nhất sự nghiệp khi đánh bại Karolina Muchova trong trận chung kết đơn nữ Wimbledon 2026. Tay vợt 21 tuổi thắng đàn chị sau 3 set với tỷ số 6-2, 5-7, 6-3 để lần đầu tiên đăng quang Grand Slam.

Quang cảnh trận chung kết đơn nữ - Ảnh: Wimbledon

Đây là trận chung kết mang ý nghĩa đặc biệt với tennis CH Séc, khi cả hai tay vợt góp mặt ở trận đấu cuối cùng đều đến từ quốc gia này.

Không chỉ vậy, Linda Noskova và Karolina Muchova đều có lần đầu tiên trong sự nghiệp vào chung kết một giải Grand Slam, khiến màn so tài tại sân Trung tâm càng trở nên đáng nhớ.

Linda Noskova làm nên lịch sử cho cá nhân và quần vợt CH Séc - Ảnh: Wimbledon

Noskova nhập cuộc đầy tự tin trong set đầu. Cô đánh bóng nặng, giao bóng ổn định và liên tục gây áp lực lên Muchova. Sự chủ động giúp tay vợt trẻ thắng nhanh 6-2, tạo lợi thế lớn.

Khoảnh khắc vinh quang của Linda Noskova - Ảnh: Wimbledon

Sang set hai, Muchova cho thấy bản lĩnh của tay vợt giàu kinh nghiệm. Dù bị đặt vào thế khó, cô vẫn kiên trì bám đuổi, cứu tới 5 championship point rồi thắng liền 5 game để thắng 7-5, kéo trận đấu vào set quyết định.

Tuy nhiên, Noskova không sụp đổ sau cú sốc ấy. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bẻ game quan trọng trong set ba và duy trì lợi thế đến cuối trận.

Dù không lên ngôi vô địch nhưng Karolina Muchova cũng có hành trình đầy tự hào - Ảnh: Wimbledon

Chiến thắng 6-2, 5-7, 6-3 giúp Linda Noskova vô địch Wimbledon ngay trong lần đầu tiên vào chung kết Grand Slam, khép lại hành trình cổ tích của tay vợt trẻ CH Séc.