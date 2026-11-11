Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã thành công trong việc ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, bác bỏ các cáo buộc ông đã nhiều lần vi phạm hiến pháp khi xử lý các cuộc xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin CNN và báo Guardian cho biết việc ngăn chặn nỗ lực luận tội ông Hegseth được xem là động thái thể hiện sự đoàn kết đáng chú ý của đảng Cộng hòa vốn đang chia rẽ sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tuần trước, đồng thời giúp Tổng thống Donald Trump tránh một cuộc bỏ phiếu gây bất lợi.

Theo nhiều nguồn tin, lãnh đạo đảng Cộng hòa cùng các quan chức Nhà Trắng đã ráo riết vận động hậu trường để ngăn chặn nỗ lực luận tội do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, khởi xướng.

Tối 10/11, họ đã đạt được mục tiêu khi thuyết phục đủ số nghị sĩ Cộng hòa có mặt tại phiên bỏ phiếu, bất chấp những thất bại lớn của đảng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu chuyển đề xuất luận tội tới một ủy ban để xem xét, qua đó loại vấn đề này khỏi chương trình nghị sự bỏ phiếu tại toàn thể Hạ viện.

Tổng thống Trump đã hoan nghênh việc đảng Cộng hòa thành công ngăn Hạ viện tiến hành bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth của đảng Dân chủ đã thất bại thảm hại! Tất cả các nghị sĩ Cộng hòa, ngoại trừ Thomas Massie - một kẻ thất bại lớn, đều bỏ phiếu ủng hộ Pete. Một lần nữa, những chiến thắng tại Venezuela và Iran, số lượng tân binh cao nhất trong lịch sử quân đội cùng tinh thần hiếm thấy trước đây đã dẫn đến việc minh oan cho một người yêu nước Mỹ vĩ đại. Đảng Dân chủ tiếp tục biến nước Mỹ thành công cụ phục vụ các mục đích chính trị và lạm dụng đất nước. Họ phải bị ngăn chặn!”.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Hạ viện, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ ông Hegseth và khẳng định sẽ sát cánh cùng vị bộ trưởng này.