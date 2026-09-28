Khi tham gia chương trình "Meet the Press" của đài NBC News hôm 27/9, ông Khanna nói với người dẫn chương trình Kristen Welker rằng việc luận tội ông Trump sẽ không phải là sai lầm đối với đảng Dân chủ. Ông nhấn mạnh luận tội là hành động nhằm bảo vệ "các giá trị hiến định".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

"Luận tội là để khẳng định bạn không thể lao vào một cuộc xung đột bất hợp pháp tại Iran mà không có sự chấp thuận theo hiến pháp. Luận tội là để khẳng định bạn không thể tùy tiện sa thải các nhân viên liên bang bất chấp ý kiến ​​của quốc hội. Luận tội là để khẳng định bạn không thể thực hiện các thỏa thuận với chính phủ nước ngoài nhằm trục lợi cho gia đình mình. Đó là vấn đề thiết lập một tiêu chuẩn”, ông Khanna giải thích.

"Đảng Dân chủ có thể tiến hành luận tội để bảo vệ các giá trị hiến định, đồng thời vẫn triển khai chương trình nghị sự cho 100 ngày đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt”, Hạ nghị sĩ Dân chủ đến từ bang California cho biết thêm.

Ông Khanna cho rằng chính quyền Trump nên chấp nhận đề xuất hòa bình mới của Iran, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và thực hiện lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng vọt do xung đột. Chính khách này tin Washington có thể đồng ý với thỏa thuận mà không cần chấp nhận tất cả các điều kiện của Tehran.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất chúng ta cần mang lại cho phía Iran là một cam kết chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ. Đó mới là điều họ thực sự quan tâm. Trong khi đó, Tổng thống Trump lại đến Liên Hợp Quốc và tuyên bố sẽ tiêu diệt Iran, bất chấp việc trước đó ông từng nói chúng ta đã phá hủy toàn bộ các cơ sở hạt nhân của họ, điều thực tế chúng ta chưa hề làm”, ông Khanna nhấn mạnh.

Ông Trump hôm 26/9 đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Tehran, mặc dù Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với người dẫn chương trình Welker rằng các nhà đàm phán nước này vẫn đang chờ đợi "phản hồi chính thức của Mỹ thông qua các bên trung gian". Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran "hoàn toàn sẵn sàng" cho việc nối lại giao tranh nếu ông Trump cho phép thực hiện các vụ tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo báo The Hill, đảng Dân chủ chưa loại trừ khả năng tìm cách luận tội ông Trump lần thứ 3 trong khoảng thời gian giữa 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries tiết lộ các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ tại Hạ viện sẽ chỉ đạo các hành động của đảng, bao gồm cả việc luận tội, nhằm buộc tổng thống phải chịu trách nhiệm nếu họ giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp.

Một số thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm Hạ nghị sĩ Jim Jordan và chính Tổng thống Trump, từng dự đoán phe Dân chủ sẽ tìm cách luận tội ông Trump nếu họ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu trong chương trình "This Week" của đài ABC News, ông Jordan cáo buộc một cuộc luận tội lần thứ 3 sẽ không nhằm mục đích "giám sát chính đáng, mà chỉ để nhắm vào các đối thủ chính trị".

"Nhưng đó mới chỉ là một phần thôi. Họ sẽ điều tra gia đình tổng thống, họ sẽ điều tra các bộ trưởng trong nội các", Hạ nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Ohio nói, đồng thời nêu tên các quan chức có thể cũng sẽ đối mặt với việc bị luận tội, bao gồm Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.