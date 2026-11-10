Theo đài ABC, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie chiều 9/11 (giờ Mỹ) đã đệ trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth tại Hạ viện Mỹ, liên quan đến các chiến dịch quân sự của Washington tại Iran, Yemen và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Bloomberg

“Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đã không đáp ứng các yêu cầu để có thể hành động mà không cần sự cho phép của Quốc hội. Chẳng có gì phải tranh cãi ở đây cả. Nếu đây là tại tòa án, chúng ta thậm chí chẳng cần nhân chứng hay bằng chứng gì thêm”, ông Massie sau đó giải thích các phóng viên liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ngẫu hứng tại Nhà Trắng vào chiều cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định sẽ ủng hộ Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth ngay cả khi quan chức này bị luận tội.

"Chúng ta đã giành chiến thắng trong 2 cuộc chiến và biến thế giới thành một nơi an toàn hơn nhiều, vậy mà giờ đây lại đòi luận tội chúng tôi ư? Ông ấy (Hegseth) là người chỉ huy. Tất cả chúng ta đều thắng. Tôi đã có những con người tuyệt vời", ông Trump nói với các phóng viên.

Theo đài CNN, ông Trump cũng gọi Hạ nghị sĩ Massie, người đã đệ trình 8 điều khoản luận tội ông Hegseth, là “một kẻ thất bại toàn tập”.

Vì luận tội được coi là vấn đề ưu tiên nên Hạ viện Mỹ bắt buộc phải xem xét đề xuất của ông Massie trong vòng 2 ngày làm việc. Điều đó buộc các thành viên thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump phải công khai lập trường của mình, ngay sau khi đảng này phải hứng chịu những thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua.

Các yêu cầu luận tội ông Hegseth ngày càng gia tăng, khi một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng cuộc xung đột tại Iran chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại toàn diện của đảng này trong cuộc bầu cử vừa qua.

Hiện chưa rõ liệu nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh có thành công tại Hạ viện Mỹ, nơi đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát cho đến ngày 3/1/2027, hay không. Tuy nhiên, ông Massie bày tỏ tin tưởng sẽ có đủ số thành viên đảng Cộng hòa "đào ngũ" để nghị quyết này được thông qua.

Theo quy định, để nghị quyết luận tội được phê chuẩn tại Hạ viện, ông Massie cần đạt được đa số phiếu đơn giản, đồng nghĩa chỉ cần 3 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ cùng với toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ là đủ để nghị quyết này thành công.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth khẳng định ông "không lo ngại" về các nỗ lực luận tội nhắm vào mình, vốn xuất phát từ phong cách lãnh đạo gây tranh cãi tại Lầu Năm Góc và vai trò của ông trong việc điều hành chiến dịch quân sự tại Iran. Ông Hegseth cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo hiếm hoi về vấn đề này trong ngày 10/11.