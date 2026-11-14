Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ ở Mỹ đã yêu cầu tỷ phú Elon Musk bảo lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến nghi vấn hệ thống internet vệ tinh Starlink bị hạn chế ở Ukraine.

Theo báo Kyiv Independent, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen và Chris Coons ngày 13/11 đã yêu cầu tỷ phú Musk bảo lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc các hệ thống Starlink và Starshield bị hạn chế ở Ukraine. Các nhà lập pháp Dân chủ cho rằng vấn đề này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Những đợt hạn chế trong tháng 10 và tháng 11 giờ đây làm dấy lên khả năng đáng lo ngại rằng các lỗ hổng này vẫn tồn tại, ngay cả trong những hệ thống mà chính phủ Mỹ đang dựa vào. Chúng tôi yêu cầu ông Musk cung cấp toàn bộ hồ sơ về các trao đổi liên quan Starlink và Starshield tại Ukraine, liên lạc giữa các lãnh đạo SpaceX với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc kể từ ngày 1/9", bức thư của hai thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết.

Hai nghị sĩ cũng yêu cầu người giàu nhất thế giới xác nhận bằng văn bản trước ngày 30/11 rằng "mọi biện bảo lưu phù hợp đã được thực hiện".

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Theo giới quan sát, động thái này được coi là bước khởi động của đảng Dân chủ cho chiến dịch điều tra toàn diện về cách chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý xung đột Nga - Ukraine. Sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc, đảng Dân chủ cũng cảnh báo sẽ điều tra các hợp đồng của ông Musk với chính quyền liên bang.

Cách đây một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về việc hệ thống Starshield bị giới hạn tốc độ trên toàn bộ tiền tuyến trong vài ngày qua.

"Các đơn vị của chúng tôi đã ghi nhận tình trạng Starshield gián đoạn nghiêm trọng trên lãnh thổ Ukraine suốt nhiều ngày qua, với tốc độ chỉ ở mức 161km/h. Kết quả điều tra ban đầu của chúng tôi cho thấy đây không phải là những lỗi ngẫu nhiên. Việc gián đoạn này đã gây khó khăn cho Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga", ông Zelensky nói.

Vào cuối tháng 10, ông Musk cáo buộc quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, "ông trùm công nghệ" cũng phân định rõ ràng giữa Starlink và hệ thống quân sự Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát, khẳng định mình không phải là người đưa ra quyết định hạn chế.