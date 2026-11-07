Ông Medvedev cho rằng tỷ phú Elon Musk không thể tránh được trách nhiệm khi công nghệ internet vệ tinh Starlink bị lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự.

Theo RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 6/11 khẳng định tỷ phú Elon Musk đã biết quân đội Ukraine sử dụng công nghệ Starlink như thế nào ngay từ đầu cuộc xung đột, nhấn mạnh rằng người giàu nhất thế giới không thể chối bỏ trách nhiệm.

"Cuối cùng thì ông Musk đã nhận ra sự thật ở Ukraine, nhưng tiếc là đã quá muộn. Ông ấy nhận ra bản chất của các cuộc tấn công do Kiev thực hiện và lên án chúng, nhưng ông ấy đã trở thành một bên tham gia. Việc lập luận 'Starshield không giống Starlink' không thể giúp ông ấy chối bỏ trách nhiệm, việc sử dụng hệ thống nào để tấn công các mục tiêu dân sự cũng như nhau", ông Medvedev cho hay.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Tuy vậy, ông Medvedev cũng nhận định rằng ông Musk vẫn chịu sự ảnh hưởng từ Nhà Trắng về việc triển khai hệ thống internet vệ tinh ở Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow đã nhiều lần lên án viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev, nói hoạt động này chỉ kéo dài xung đột và cản trở các nỗ lực hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói rằng tốt hơn hết là những công nghệ như Starlink "hoàn toàn không được sử dụng cho mục đích quân sự.".

Vào cuối tháng 10, tỷ phú Elon Musk cáo buộc quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tại thời điểm đó, ông Musk cũng phân định rõ ràng giữa Starlink và hệ thống quân sự Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. "Chính phủ Mỹ kiểm soát mọi thay đổi đối với Starshield. Tôi không có quyền can thiệp vào vấn đề này", người giàu nhất thế giới nhấn mạnh.

Starshield là đơn vị kinh doanh chuyên trách của SpaceX phát triển hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc. Starshield tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng truyền dẫn nhưng sử dụng các thiết bị đầu cuối chuyên dụng, cổng mạng riêng biệt, tích hợp mã hóa cấp cao và cho phép gắn cảm biến trực tiếp lên các khí tài như UAV.