Đoạn video của camera an ninh ghi lại cảnh hai ô tô đứng chờ tín hiệu thì mặt đường bên dưới đột ngột sụp xuống tại thành phố Omaha (tiểu bang Nebraska, Mỹ) vào chiều ngày 24/2 theo giờ địa phương. Ngay phía sau, hai chiếc xe khác đã nhanh chóng lùi lại để tránh bị cuốn vào hố.

Hình ảnh cho thấy những người mắc kẹt trong 2 chiếc xe (gồm một chiếc SUV và một chiếc xe bán tải) đã trèo được ra ngoài, trong khi người dân xung quanh khẩn trương hỗ trợ đưa họ thoát khỏi khu vực mặt đường bị sụt. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, các tài xế đã ra khỏi xe an toàn, không ghi nhận thương vong.

Sở Cảnh sát Omaha đã phát cảnh báo: “Vui lòng tránh khu vực giao lộ đường 67 và đường Pacific. Mặt đường đã bị sụt lún và xuất hiện hố sụt. Đường Pacific bị đóng từ đường 66 đến 69. Các phương tiện vẫn được lưu thông trên đường 67 nhưng chỉ được đi theo hướng Bắc - Nam”.

Hố sụt thường xảy ra khi lớp đất bên dưới bề mặt bị rỗng hoặc lún do tác động tự nhiên hoặc con người. Quy mô có thể từ những vệt trũng nhỏ đến hố lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Đơn vị quản lý đường bộ ở thành phố Omaha - Cơ quan Tiện ích Đô thị (MUD) cho biết đang điều tra nguyên nhân của hố sụt nói trên.

(Theo Newsflare)

