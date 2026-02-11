Vụ va chạm giữa một chiếc Toyota RAV4 và xe Daewoo Matiz vừa xảy ra vào ngày 7/2 tại nút giao Volodarsky - Sovetskaya ở thành phố Kurgan (Nga) và được ghi lại bởi camera an ninh.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc Toyota RAV4 trong lúc quay đầu giữa ngã tư đã không nhường đường cho chiếc Daewoo Matiz đang đi thẳng tới. Pha va chạm mạnh khiến Matiz bị đẩy lên vỉa hè, lao thẳng vào một biển báo giao thông rồi xoay ngược lại, tạo nên cảnh tượng khá hỗn loạn. May mắn, không có ai bị thương nặng sau vụ va chạm trên.

Có thể thấy, tài xế chiếc RAV4 đã quay đầu xe bất cẩn ngay tại ngã tư hẹp. Tuy nhiên, chiếc Matiz cũng lao với tốc độ khá nhanh khi đi qua giao lộ, đặt tài xế vào tình huống "không kịp trở tay".

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, khi di chuyển ở những tuyến đường hẹp hoặc khu vực giao lộ đông đúc, tài xế cần duy trì tốc độ thấp và tầm quan sát rộng để kịp xử lý các tình huống bất ngờ. Nguyên tắc quan trọng là không quay đầu hoặc đổi hướng đột ngột khi không đảm bảo đủ không gian và thời gian an toàn, đặc biệt tại những điểm giao cắt hạn chế tầm nhìn.

Trong khi đó, xe đi thẳng qua giao lộ phải giảm tốc, rà phanh và quan sát đa hướng thay vì giữ tốc độ cao, nhằm tránh rơi vào các xung đột giao thông. Ngoài ra, nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh bám đuôi trong đường hẹp vì chỉ một thao tác xử lý chậm có thể dẫn đến va chạm dây chuyền.

(Theo Newsflare)

