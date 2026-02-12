Bạn muốn hẹn hò tập 1170:

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Huỳnh Quang Minh (42 tuổi, tài xế du lịch và kinh doanh quán cà phê, TPHCM) và Võ Ngọc Bích Trâm (40 tuổi, nhân viên văn phòng, TPHCM).

Anh Minh từng trải qua một lần đò. Anh và vợ cũ yêu nhau suốt 7 năm, kết hôn vào năm 2012 và có bé trai đầu lòng sau đó 2 năm. Khi có con nhỏ, anh Minh xác định bản thân phải kiếm nhiều tiền để lo lắng cho vợ con. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên phải làm ca đêm, ít có mặt ở nhà để san sẻ việc nhà và việc chăm con với vợ.

Anh Minh đến chương trình mai mối với mong muốn tìm được người vợ hiền lành, chung thủy. Ảnh cắt từ clip

Bỗng một ngày, anh nhận được đơn của tòa án về vấn đề ly hôn. Thì ra, vợ của anh đã đơn phương làm đơn ly dị. Đó là cú sốc lớn với anh Minh, tuy nhiên, anh vẫn phải chấp nhận.

Đến chương trình mai mối, anh mong muốn tìm được người vợ hiền lành, chung thủy.

Con trai riêng của anh Minh cũng đi cùng bố đến Bạn muốn hẹn hò. Khi nhìn thấy người được ghép đôi với bố, cậu bé nhắn nhủ: “Con thấy ba con với cô hợp nhau lắm. Con chỉ có một mong muốn thôi, đó là xin cô hãy thật hiền ạ”. Chia sẻ của cậu bé khiến cả trường quay bật cười.

Khác với anh Minh, chị Trâm chưa từng kết hôn. Ở tuổi 40, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Đường tình duyên của chị Trâm khá trắc trở. Sau 8 năm chia tay mối tình đầu, chị mới bén duyên với mối tình thứ hai - người hơn chị 10 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Chị Trâm mong tìm được người chồng biết tôn trọng giá trị gia đình

Qua quá trình tìm hiểu, chị cảm thấy người đàn ông đó không thực sự muốn cùng mình vun đắp mái ấm trọn vẹn, mà chỉ xem chị như một cách để tô điểm cho cuộc sống. Không tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn, chị quyết định chia tay và lẻ bóng đến giờ.

Chị Trâm mong muốn tìm được người bạn đời quan tâm và tôn trọng giá trị gia đình.

Hàng rào hé mở, cặp đôi thoải mái tìm hiểu nhau. Anh Minh khẳng định bản thân thuộc tuýp người truyền thống nhưng không bảo thủ, gia trưởng. Anh thấu hiểu tâm lý phụ nữ và khẳng định sẽ hết lòng yêu thương vợ con.

Trong lúc tìm hiểu nhau, chị Trâm đưa ra câu hỏi: “Anh có bị sốc không khi phụ nữ giỏi hơn anh nhiều?”; “Anh có kỳ thị khi người phụ nữ ấy có những điểm mạnh mà anh không thích, ví dụ như học vấn?”.

Chị Trâm bổ sung: “Em thấy nhiều người đàn ông không thích vợ có học vấn cao hơn mình”.

Cặp đôi có những chia sẻ thẳng thắn

Anh Minh ngay lập tức đáp lại: “Không hề! Nếu nói rằng ‘giỏi hơn anh’ thì anh khẳng định luôn, mỗi người có một tài năng riêng... Đối với anh, chuyện tình cảm vợ chồng, gia đình không liên quan đến vấn đề học vấn.

Em có thể học cao, nâng cao chuyên môn để kiếm tiền. Em học cao nhưng chưa chắc về cuộc sống, tâm lý gia đình em đã hơn người khác. Đối với anh, việc học cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn không quan trọng, chỉ cần đối đãi với nhau tử tế, đàng hoàng là được”.

Trong bối cảnh đó, chị Trâm chia sẻ rõ quan điểm của mình về cuộc sống gia đình. Chị nói: “Theo em, người đàn ông phải tôn trọng gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình. Mỗi người đều có quá khứ riêng, suy nghĩ riêng. Em mong muốn gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin”.

Với những chia sẻ cởi mở, thẳng thắn, trực diện, cặp đôi được kỳ vọng có thể nắm tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ. Anh Minh bấm nút hẹn hò sau 3 tiếng đếm của MC Ngọc Lan, nhưng chị Trâm thì từ chối bấm nút.

Chị Trâm chia sẻ: “Em hơi kỹ tính nên cần thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này”. Anh Minh tôn trọng đàng gái và vui vẻ chấp nhận kết quả cuối cùng.

MC cũng gửi lời chúc, mong cả hai sớm tìm được người như ý.