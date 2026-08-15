Sáng 15/8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với người dân địa phương tái thả một cá thể kỳ đà hoa về rừng tự nhiên sau khi con vật này bất ngờ bò vào khu vực bếp của một nhà hàng trên đảo.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 14/8, trong lúc làm việc tại nhà hàng Camia ở Phú Quốc, anh Hoàng Trung phát hiện một con kỳ đà hoa lớn bò vào khu vực bếp. Do cá thể này có kích thước lớn, nặng khoảng 20kg và dài 2m, anh Trung đã giữ con vật đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình, một người dân địa phương có kinh nghiệm và quan tâm đến động vật hoang dã.

Người dân bắt được kỳ đà hoa dài khoảng 2m. Ảnh: Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc

Sau khi kiểm tra, anh Bình xác định đây là kỳ đà hoa - loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam - nên tạm thời chăm sóc và liên hệ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc. Cá thể kỳ đà sau đó được lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe và xác định không bị thương tích.

Đến sáng 15/8, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với những người dân phát hiện, bảo vệ cá thể này đưa kỳ đà hoa trở lại môi trường tự nhiên.

Việc một cá thể kỳ đà hoa có kích thước lớn xuất hiện gần khu dân cư cho thấy sự hiện diện đa dạng của động vật hoang dã tại Phú Quốc. Đồng thời, người dân chủ động bảo vệ, bàn giao động vật cho cơ quan chức năng góp phần hạn chế nguy cơ con vật bị săn bắt hoặc nuôi nhốt trái phép.

Thả kỳ đà hoa về rừng tự nhiên. Ảnh: Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc

Vườn quốc gia Phú Quốc có diện tích hơn 31.400ha, chiếm hơn 40% diện tích đảo. Khu vực này có hệ sinh thái rừng nhiệt đới với nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có các loài quý hiếm như voọc bạc Đông Dương, culi lớn, sói rừng, khỉ bạch, vượn pillê, rái cá vuốt bé, dơi ngựa lớn, hồng hoàng, cao cát bụng trắng, kỳ đà hoa, kỳ đà vân, kỳ tôm, trăn đất và rùa đất.

Việc tái thả cá thể kỳ đà hoa về rừng tự nhiên cũng góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì cân bằng hệ sinh thái trên đảo.