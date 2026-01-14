Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Tiến Thành (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 13/1, khi đang ở trong nhà trên đường Trần Lê (phường Tiến Thành), ông H. (43 tuổi, trú phường Tiến Thành) nghe tiếng cãi vã giữa người bạn của mình với một người khác trước nhà nên chạy ra can ngăn.

Trong lúc nói chuyện, ông H. bất ngờ bị đối phương dùng dao đâm vào vùng ngực. Nạn nhân được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Tiến Thành đã phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi gây án, nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.