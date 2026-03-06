Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) cho biết, sáng nay (6/3) vừa tiếp nhận một trường hợp đột quỵ não xảy ra bất ngờ khi bệnh nhân đang tham dự hội thảo.

Bệnh nhân là một cô giáo trẻ, trước đó vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Tuy nhiên, giữa buổi hội thảo, cô bất ngờ chóng mặt, ngã gục rồi nói ngọng và méo miệng.

Ngay khi được đưa đến bệnh viện, người bệnh được BSCKI Quàng Văn Hùng, Trưởng khoa Cấp cứu, đánh giá tình trạng. Với kinh nghiệm trước các dấu hiệu thần kinh, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ não và khẩn trương chỉ định chụp cộng hưởng từ.

Bệnh nhân đã được can thiệp kịp thời qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Kết quả cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu não cần can thiệp khẩn cấp. Quá trình cấp cứu đã được triển khai nhanh chóng ngay trong “thời gian vàng”. Hiện tại, cô giáo trẻ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả người trẻ đang làm việc bình thường và không có tiền sử bệnh rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện các biểu hiện nhẹ như nói khó, méo miệng hoặc chóng mặt thoáng qua nhưng lại là tín hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ như méo miệng, nói khó, yếu tay chân hoặc chóng mặt đột ngột, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để tăng cơ hội hồi phục.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay bệnh lý tim mạch, những nguyên nhân âm thầm có thể dẫn đến đột quỵ.