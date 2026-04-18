Xem Clip:

Sáng 18/4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T2 trên Quốc lộ 51.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 8h30 cùng ngày, tại trạm thu phí T2 ở Km28+480 (xã Long Phước), lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực triển khai tháo dỡ các hạng mục công trình.

Khu vực thi công được rào chắn, bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua tuyến.

Trước khi tháo dỡ trạm thu phí, các công nhân tiến hành kiểm tra hệ thống điện, tủ điều khiển và các thiết bị kỹ thuật liên quan nhằm đảm bảo an toàn thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Máy đục bê tông bắt đầu đập phá dải phân cách tại khu vực trạm thu phí T2, bụi bay mù mịt.

Việc tháo dỡ trạm thu phí được thực hiện từ ngày 18 - 24/4.

Trạm thu phí này do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư, đã ngừng hoạt động hơn 3 năm.

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian thực hiện tháo dỡ trạm thu phí, tuyến đường sẽ bị ảnh hưởng, các phương tiện có thể xảy ra ùn ứ cục bộ và di chuyển chậm.

Sau khi tháo dỡ trạm thu phí T2, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tháo dỡ trạm thu phí T1 (Km10+778) tại phường Tam Phước.

Một công nhân đang kiểm tra và tháo dỡ mái tôn trạm thu phí T2.

Trước đó, hồi đầu tháng 2, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 tại Km56+393 (thuộc phường Tân Hải, TPHCM) trên Quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM). Năm 2009, BVEC được giao đầu tư mở rộng quốc lộ này theo hình thức BOT, đưa vào khai thác từ tháng 4/2013 với 3 trạm thu phí gồm T1, T2 (tại Đồng Nai) và T3 (tại TPHCM), thời gian thu phí dự kiến hơn 20 năm.

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến dự án hoàn vốn sớm. Đến tháng 1/2023, cả 3 trạm thu phí chính thức dừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.