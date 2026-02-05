Ngày 5/2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai gửi văn bản Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, hồi giữa tháng 12/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV thống kê, lập danh mục tài sản gồm nhà điều hành, hệ thống thiết bị thu phí gắn liền với 3 trạm thu phí T1, T2, T3 trên Quốc lộ 51 và các tài sản khác hình thành trong giai đoạn khai thác.

Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản còn lại và bàn giao các trạm thu phí để triển khai tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay 2 trạm thu phí T1 và T2 (đoạn tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa được tháo dỡ.

Sở Xây dựng cho biết, 2 trạm này đã dừng thu phí từ tháng 1/2023, không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại các hạng mục như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và công trình phụ trợ.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh, việc các trạm thu phí không còn hoạt động nhưng vẫn tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo BVEC và các đơn vị liên quan sớm tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 nhằm khôi phục tuyến đường theo đúng quy mô thiết kế, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm đồng bộ với tiến độ tháo dỡ trạm thu phí T3 qua địa phận TPHCM.

Trước đó, ngày 4/2, Sở Xây dựng TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 trên Quốc lộ 51. Trạm này đặt tại Km56+393, đoạn qua phường Tân Hải (TPHCM) đã ngưng hoạt động 3 năm. Việc tháo dỡ được triển khai sau nhiều lần Sở Xây dựng TPHCM đề nghị nhưng BVEC chưa thực hiện; thời gian tháo dỡ dự kiến kéo dài 8 ngày.